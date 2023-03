Toutes les sorties de films sur Disney+ en avril 2023

L’arrivée de Avril signifiera un nombre infini de premières dans le catalogue de Disney+. Dès demain, la plateforme de streaming souris ajoutera à son offre des films pour tous les goûts qui tenteront de se positionner parmi les plus regardés. Une action en direct impressionnante, une suite tant attendue et du contenu animé ne sont que quelques-unes des propositions qui arriveront tout au long du mois.

La production la plus attendue par le public est probablement Peter Pan et Wendy, une nouvelle version d’action en direct qui racontera un classique de tous les temps, mais avec un casting renouvelé. Ainsi, Ever Anderson Jovovic, Alexander Molony, Yara Shahidi et Jude Law deviendront les grandes figures de Disney+ dans les prochaines semaines.

De même, un spécial sur la nature promet de conquérir tous les regards. Il s’agit de Gorongosa : le paradis renaîtUne production de National géographique qui rejoindront la variété de divertissements axés sur la durabilité offerts par la plateforme de streaming. C’est tout ce que Disney+ prépare pour avril 2023 !

+ Tous les films à venir sur Disney+ en avril

– Oswald le lapin chanceux | Court

Date de sortie: 12 avril

Parcelle: Oswald, le lapin chanceux de Walt Disney revient. 94 ans plus tard, Oswald joue, pour la première fois, dans un court métrage illustré par les artistes du studio d’animation Disney pour célébrer le centenaire de l’entreprise.

– Train de cor français : le film

Date de sortie: 14 avril

Parcelle: Gajah, un éléphant sans mémoire, devient une célébrité du jour au lendemain. La célébrité est de courte durée car il finit par devenir le principal suspect d’enlèvements mystérieux.

-Peter Pan et Wendy

Date de sortie: 28 avril

Parcelle: Il s’agit d’un remake en direct du roman de JM Barrie et du classique animé de 1953, réalisé par David Lowery. Le film met en scène Wendy Darling, une fille qui a peur de quitter la maison de son enfance, et rencontre Peter Pan, un garçon qui refuse de grandir. Avec ses frères et une petite fée, Tinker Bell, Wendy voyage avec Peter dans le pays magique de Neverland. Là, il rencontre un pirate maléfique, le capitaine Crochet, et se lance dans une aventure passionnante et dangereuse qui changera sa vie pour toujours.

– Under Wraps 2 : Une momie à Halloween

Date de sortie: 28 avril

Parcelle: Amy se prépare pour le mariage sur le thème d’Halloween de son père et de son fiancé Carl, quand elle, Gilbert et Marshall découvrent que leur maman amie Harold et sa bien-aimée Rose pourraient être en danger. Sobek, une momie diabolique avec une rancune millénaire contre son meilleur ami devenu le rival acharné de Harold, se réveille de manière inattendue et cherche à se venger. Avec l’aide de son valet de pied hypnotisé Larry, Sobek kidnappe Rose, tandis qu’Amy, Gilbert, Marshall, Buzzy et Harold doivent à nouveau utiliser leurs capacités pour la sauver et revenir à temps pour le mariage.

– Gorongosa : le paradis renaît | National Géographique Spécial

Date de sortie: 28 avril

Parcelle: Le parc national de Gorongosa était connu comme l’Eden de l’Afrique, mais 15 ans de guerre ont presque anéanti les animaux pour la viande ou l’argent. Aujourd’hui, c’est le site du plus grand effort de restauration de la faune de l’histoire. C’est l’histoire de Gorongosa, racontée à travers le voyage d’un éléphant fougueux, Mwana Nzo. Marquées par la guerre, elle et sa famille s’adaptent lentement à la paix dans un parc qui grouille désormais de vie.

Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Disney+ pour pouvoir profiter du contenu exclusif qui a été diffusé et qui continuera à être diffusé uniquement sur la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici. Qu’est-ce que tu attends?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?