La star de Bo-Katan du mandalorien aimerait vraiment jouer à Poison Ivy en direct de la DCU

Le Mandalorien Katee Sackhoff n’est pas étranger à donner vie à des personnages animés après l’avoir vue La guerre des clones personnage de la transition de Bo-Katan vers le monde de l’action en direct de Le Mandalorien. Cependant, il y a un autre personnage animé que Sackhoff aimerait jouer en live-action dans une autre franchise. En parlant récemment à Comicbook.com, l’actrice a révélé qu’elle aimerait vraiment jouer une version live-action de Poison Ivy dans la DCU ou l’un de ses projets Elsewhere dans le futur. Tout en révélant également ses réflexions sur les récentes rumeurs concernant le terrain Clayface de Mike Flanagan, Sackhoff a déclaré:





« Je ne peux pas vraiment dire que je vendrais mon premier-né, car elle est assez spéciale pour moi [laughs]. Mais je voudrais chier deux fois et mourir pour jouer à Poison Ivy. [And Mike Flanagan] est un tel génie et tellement collaboratif. Travailler sur Oculus était tellement amusant pour moi car il m’a permis de parler de ce que je voulais faire avec elle [the character « Marie Russell] J’adore apporter du physique aux rôles que je joue et l’horreur n’est pas différente »,

Bien sûr, il y a beaucoup de choses dans l’air en ce moment en ce qui concerne les studios DC et leur production, et il n’y a pas encore de plans pour que Pamela Isley alias Poison Ivy fasse une apparition en direct. Cependant, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas d’idées en développement quelque part, en particulier lorsque James Gunn n’a révélé qu’une partie de la première vague de films et d’émissions de télévision DCU, il peut donc toujours y avoir une ouverture pour que Sackhoff réalise son souhait à un moment donné. .

La troisième saison du Mandalorian a ramené Bo-Katan à l’histoire principale

Le rôle de Bo-Katan dans la troisième saison de Le Mandalorien a été laissé comme un mystère après la fin de la saison 2, mais il n’a pas fallu longtemps pour que Katee Sackhoff se voie attribuer un rôle plus clair dans la saison 3. Après avoir été aperçu brièvement dans l’épisode d’ouverture de la saison, Bo-Katan a depuis uni ses forces avec Din Djarin de Pedro Pascal dans sa quête vers Mandalore, et maintenant de retour en faveur en tant que Mandalorien, son voyage va clairement être une grande partie de la série.

Ayant une longue histoire dans le Guerres des étoiles franchise grâce à son rôle dans La guerre des clonesl’inclusion de Sackhoff dans Le Mandalorien est certainement une bonne nouvelle pour ses fans. Alors que certains pensaient que la présence de Bo-Katan dans la série pourrait être similaire à celle de Cad Bane dans Le livre de Boba Fettil semble qu’elle ne va nulle part. Le Mandalorien le créateur Jon Favreau a précédemment déclaré que la quatrième saison de Le Mandalorien est déjà écrit, mais ce qu’il contient exactement pour Bo-Katan est quelque chose que les fans de la série attendront peut-être un peu pour le découvrir.

Pour l’instant, la saison en cours de Le Mandalorien présente de nouveaux épisodes tous les mercredis sur Disney +, l’épisode 6 devant être diffusé le 5 avril.