« La promesse » : la version intégrale de la chanson de la série RTVE interprétée par Gonzalo Hermida

Depuis sa première sur RTVE, le feuilleton « La Promesse » Il a réussi à captiver tout le public ibérique grâce à sa grande distribution d’acteurs, ses scènes émotionnelles exceptionnelles et sa chanson d’ouverture unique. En ce sens, il convient de préciser que le single caractéristique du mélodrame, interprété par le chanteur Gonzalo Hermida, a été l’un des favoris en raison de ses paroles et de sa voix de fond mélodieuse. Avez-vous entendu la version étendue?

Ça ne fait aucun doute que « La promesse » est l’une des productions les plus acclamées par l’ensemble du public sur tout le territoire espagnol. Première en janvier 2023la fiction se concentre sur nous raconter des histoires d’époque qui ont de grandes doses d’amour, de mystère, de chagrin et de vengeance au cours de chacun des épisodes.

Jana Expósito (Ana Garcés) a commencé à travailler comme domestique dans une maison cossue de « La Promesse » (Photo : RTVE)

Mention spéciale pour la chanson d’ouverture, il convient de préciser que l’ouverture de « La promesse » a réussi à s’imposer comme l’une des plus douces et attachant qui existe dans tout le signal ouvert, et bien qu’il dure un peu plus d’une minute, des milliers d’internautes se sont renseignés sur le single en version longue.

À partir de maintenant, nous vous disons que la vraie chanson, interprétée par Gonzalo Hermida, finaliste du Benidorm Fest, dure 3 minutes 50 et a des paroles uniques qui se distinguent par leur douceur. Oserez-vous lire la lettre complète?

LA CHANSON OFFICIELLE DE « LA PROMESA »

D’une durée de près de 4 minutes (3h50 pour être exact), le single du roman avec Ana Garcés et Eva Martín Il a réussi à se distinguer parmi toutes les ouvertures du signal ibérique pour sa qualité musicale. Il dépeint non seulement l’histoire d’un amour non partagé et fait référence au nom du roman, mais démontre également l’énorme talent d’Hermida lorsqu’elle saisit le microphone.

Maintenant, si vous voulez savoir pourquoi Il n’est pas complètement transmis dans le signal RTVE, on peut dire que le temps à la télévision vaut de l’or, alors les réalisateurs de la série n’ont pas hésité à utiliser seulement 1h30 minutes pour présenter leur feuilleton à leur public. En tout cas, c’est une de ces choses !

LETTRE DE PROMESSE

je ne sais pas si je peux te dire

Les choses qui se sont passées depuis que je t’ai vu

Les lumières qui ont dansé dans notre jardin

Les nouvelles rumeurs, entre le coeur et les murs

je ne sais pas si je peux te dire

Les nuits qui ont été vues du ciel

Les baisers qui ont été laissés en deux

Les tenants et les aboutissants d’un costume

tu as la porte ouverte maintenant

Au cas où vous décidez de revenir

(Refrain)

Dans The Promise, il y aura des particules d’amour en mouvement

Il y aura des secrets qui ne sortiront jamais

Ce sera aussi beau que le vol d’un avion

Dans The Promise, les adieux sont des lambeaux sur le sol

Même les fleurs danseront à leur manière

Équilibreurs entre peur et passion

Nous sommes comme un saut aux trois

Nous sommes amour quand tu vis la vie ou la mort

un long chemin à parcourir

Dans The Promise, vous serez déjà une question de chance

Nous sommes comme un saut aux trois

Nous sommes amour quand tu vis la vie ou la mort

un long chemin à parcourir

Dans The Promise, vous serez déjà une question de chance

je ne sais pas si je peux te dire

Qu’il y a des moments où la plaie ne cicatrise pas bien

Et que tout mensonge a un pied court

comment résolvons-nous

Ce que personne ne sait et dont tout le monde parle ?

tu as la porte ouverte maintenant

Au cas où vous décidez de revenir

Dans The Promise, il y aura des particules d’amour en mouvement

Il y aura des secrets qui ne sortiront jamais

Ce sera aussi beau que le vol d’un avion

Dans The Promise, les adieux sont des lambeaux sur le sol

Même les fleurs danseront à leur manière

Équilibreurs entre peur et passion

Nous sommes comme un saut aux trois

Nous sommes amour quand tu vis la vie ou la mort

un long chemin à parcourir

Dans The Promise, vous serez déjà une question de chance

Nous sommes comme un saut aux trois

Nous sommes amour quand tu vis la vie ou la mort

un long chemin à parcourir

Dans The Promise, vous serez déjà une question de chance

PLUS D’INFORMATIONS SUR « LA PROMESSE »

FICHE TECHNIQUE DE « LA PROMESSE »

Titre original : La Promesse

Année : 2023

Pays Espagne

Idée originale : Josep Cister Rubio

Production exécutive Bamboo Productions: Josep Cister Rubio

Producteur exécutif de RTVE : Borja Gálvez

Producteurs : Ramón Campos et Teresa Fernández-Valdés

Coordinateurs du scénario : Susana Prieto, Ruth García, Carmen Llano, Josep Cister Rubio

Scénaristes : Alberto Grondona, Álvaro Bermúdez de Castro, Benjamín Zafra, Juanma Ruiz, Félix J. Velando, Moises Gómez, Miguel Bueno, Rafa Gallego.

Réalisateurs : Miguel Conde, Javier Pulido, Eva Bermúdez, Alberto Pernet

Directeur de production : Alberto Baez

Coordinatrice de la direction : Patricia González

Casting : Eva Leira et Yolanda Serano

Musique originale : Alex Conrado

Directeur de la photographie : Gustavo Gala, Óscar Barrio

Directeur artistique : Marcelo Pacheco

Décoratrice : María Gómez Lou

Montage : Jani Madrilène

Garde-robe : Tania Álvarez

Maquillage et coiffure : Natalia Sesé

PLUS D’INFORMATIONS SUR « LA PROMESSE »

QUELS SONT LES ACTEURS QUI ONT ÉTÉ ÉLOIGNÉS DE « LA PROMESSE » ?

Quand on parle des séries qui sont devenues une grande attraction pour le public, il est impossible de ne pas mentionner « The Promise ». Le drame d’époque ne cesse d’étonner les téléspectateurs non seulement pour ses épisodes choquants, mais aussi pour certains événements qui se produisent dans les coulisses. À cet égard, on sait que deux des principaux acteurs se sont écartés de la production diffusée sur RTVE. PLUS DE DÉTAILS ICI