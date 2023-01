Qu’est-ce que FEDRA, le groupe militaire de « The Last of Us »

« The Last of Us » a créé son premier épisode et a commencé la terrifiante histoire de survie après un apocalypse zombie. Au sein de cette dystopie, il existe diverses factions qui détiennent le pouvoir, comme le Groupe rebelle des luciolesmais aussi l’organisation connue sous le nom de FEDRA.

Le dimanche 15 janvier 2023 le chapitre intitulé « Quand tu es perdu dans les ténèbres » est sorti (« Quand tu es perdu dans le noir » en espagnol), où il a été montré Le début de Éclosion de champignon Cordyceps et la chute subséquente de la société.

On rencontre des personnages principaux comme Joël, qu’il incarne Pierre Pascal et il est l’un des survivants qui a réussi à s’adapter au nouveau mode de vie de l’humanité. Avec sa partenaire Tess, il vit dans une zone de quarantaine située à Boston et qui est contrôlée par un groupe appelé FEDRA. Par conséquent, nous vous dirons tout ce que vous devez savoir sur ce groupe militaire.

Avant de continuer, jetez un œil ici. bande-annonce de « Le dernier d’entre nous ».

QU’EST-CE QUE FEDRA DANS « THE LAST OF US » ?

Du jeu vidéo, nous savons que le nom complet de l’organisation est Agence fédérale d’intervention en cas de catastrophemais il est communément connu sous son acronyme en anglais, FEDRA.

Il s’agit d’un groupe militarisé contenant les derniers vestiges du gouvernement des États-Unis après l’épidémie de Cordyceps Brain Infection (CBI) en 2003. Ils ont le contrôle de plusieurs Zones de Quarantaine (ZC) à travers le paysmaintenant un régime autoritaire.

COMMENT PHÈDRE S’EST-IL FORMÉ ?

PHÈDRE a été formé après l’épidémie de Cordyceps, comme rils ont fait un coup d’Etat contre les politiciens et d’autres pouvoirs, puis imposer la loi martiale et devenir la principale autorité du pays.

Ils ont construit les zones de quarantaine dans les grandes villes, qui comprenaient gigantesques murs de béton clôtures impénétrables et tours de guet. Là bas ils ont déplacé des civils qui n’étaient pas infectés.

La zone de quarantaine de Boston qui apparaît dans l’épisode 1 de « The Last of Us » (Photo : HBO)

QUI COMPOSE ET DIRIGE FEDRA ?

Initialement, La FEDRA était composée de l’armée, du ministère de la Défense et du Center for Disease Control.. Au fil des ans, ils ont recruté des civils pour effectuer des tâches à l’intérieur et à l’extérieur de la zone de quarantaine.

On dit qu’ils ont un siège à l’extérieur de la ZC, bien que son emplacement ne soit pas connu. Ils ont aussi des internats militaires, où les enfants nés après l’épidémie ont été formés pour devenir soldats.

Dans le jeu vidéo « The Last of Us », divers membres de la FEDRA ont été vus comme de simples soldats, capitaines ou généraux, mais les chefs de l’organisation ne se sont pas présentés.