Toutes les premières de séries sur Disney + en mai 2023

Dans seulement deux jours, mai commencera et Disney+ en profitera pour ajouter de nouveaux contenus à son catalogue dans le but de séduire à nouveau son jeune public. De cette façon, il lancera des séries dramatiques, des comédies, des documentaires et même du contenu spécial pour les fans les plus fidèles de Guerres des étoiles.

Parmi les premières les plus prometteuses se distingue entrelacésfiction avec Carolina Domenech, « El Purre », Elena Roger, Clara Alonso et Kevsho, qui reviendra avec sa deuxième saison sur la plateforme de streaming. Entre voyages dans le temps, musique et aventures, tout indique qu’il redeviendra le Disney+ le plus regardé.

Mais si vous êtes un amoureux de Guerres des étoiles, alors vous saurez que le 4 mai est un jour de fête pour cette franchise. En ce sens, le service d’abonnement sera rejoint par des productions telles que Star Wars : les aventures des jeunes Jedi et Star Wars : Visions. Jetez un œil ci-dessous à tout ce que Disney + présentera le mois prochain.

+ Les séries qui arrivent chez Disney+ en mai

-Une petite lumière

Date de sortie: 2 mai

Parcelle: Basé sur une histoire vraie palpitante, il suit la vie de Miep Gies, une jeune femme insouciante et entêtée qui a vécu à une époque où parler pouvait vous tuer. Quand Otto Frank lui demande de l’aide pour cacher sa famille aux nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, Miep s’exécute sans hésitation. Raconté avec une sensibilité moderne, A Small Light revient sur l’histoire et rend la biographie de Miep plus pertinente que jamais, invitant le public à se demander ce qu’il aurait fait à sa place.

– Ed Sheeran : la somme de tout

Date de sortie: 3 mai

Parcelle: Pour la première fois, la superstar mondiale ouvre ses portes pour montrer sa vie privée avec honnêteté et profondeur tout en explorant les thèmes universels qui inspirent sa musique. La série suit Ed Sheeran après avoir appris des nouvelles qui changent sa vie, alors que l’artiste révèle ses luttes et ses triomphes au cours de la période la plus difficile de sa vie. Combinant des images d’archives inédites, des actualités, des entretiens authentiques avec sa femme et ses proches et des performances intimes sur les lieux de tournage, les docuseries élargissent l’objectif pour montrer ce que Sheeran pense du monde, de lui-même et de sa musique. à présenter les succès que ses partisans ont connus il y a dix ans.

– Star Wars : les aventures des jeunes Jedi

Date de sortie: 4 mai

Parcelle: Se déroulant à l’époque de la Haute République, la série animée suit un groupe de jeunes Jedi alors qu’ils étudient les voies de la Force, explorent la Galaxie, aident les citoyens et les créatures dans l’adversité et acquièrent des compétences précieuses nécessaires pour devenir un Jedi.

– Star Wars : Visions (Saison 2)

Date de sortie: 4 mai

Parcelle: S’appuyant sur le succès de la série nominée aux Emmy Awards, la nouvelle saison continuera de repousser les limites de la narration de Star Wars, avec neuf nouveaux courts métrages réalisés par neuf studios du monde entier. À travers les styles d’animation les plus captivants de divers pays et cultures, le deuxième volume offre une nouvelle perspective dynamique sur Star Wars.

– Muppets Mayhem : Confusion électrique

Date de sortie: Le 10 mai

Parcelle: Muppets Mayhem: Electric Confusion suit The Electric Mayhem Band – avec Dr. Dientes au chant et aux claviers, Animal aux percussions, Floyd Pepper au chant et à la basse, Janice au chant et à la guitare, Zoot au sax et Lips à la trompette – dans un voyage épique plein de musique vers l’enregistrement de son premier album studio. Avec l’aide de la jeune et motivée cadre Nora Singh, les Muppets se retrouvent face à la scène musicale actuelle lorsqu’ils se lancent enfin dans l’enregistrement de leur premier album studio.

– Entrelacés (Saison 2)

Date de sortie: Le 24 mai

Parcelle: Marco voyage dans le temps grâce au bracelet et arrive des années 90 à 2021. Fasciné par ce nouveau monde qui s’ouvre devant ses yeux, Marco cherchera à y rester avec Allegra. Pendant ce temps, les trois femmes de la famille Sharp – Cocó, Caterina et Allegra – reçoivent une offre qu’elles ne peuvent refuser de porter la pièce « Light Years » à un autre niveau. Le projet ne sera cependant pas facile à réaliser puisque plusieurs révélations du passé restées en suspens depuis 1994 seront mises en jeu. Marco collaborera avec les Sharp, mais il devra aussi décrypter contre la montre pourquoi le bracelet l’a emporté. jusqu’en 2021, découvrant au passage un danger inconnu qui retient cet objet magique qui permet de voyager dans le temps.

– Pas d’ici, pas de Chine

Date de sortie: Le 24 mai

Parcelle: Il s’agit d’une série basée sur le roman de Gene Luen Yang qui raconte les épreuves et les tribulations d’un adolescent dont la vie bascule à jamais lorsqu’il se lie d’amitié avec le fils d’un dieu mythologique. Ni d’ici ni de Chine n’est l’histoire de la bataille d’un jeune homme pour sa propre identité à travers la famille, la comédie et l’action Kung-Fu.

– Tic et Tac : La vie dans le parc (Saison 2)

Date de sortie: Le 24 mai

Parcelle: Suivez l’histoire de deux petits garçons espiègles qui tentent de vivre la belle vie dans un grand parc de la ville tout en vivant de grandes aventures. Les petits tamias adorés de Disney, Chip, nerveux et toujours inquiet, et Dale, rêveur facile à vivre, forment une paire parfaitement dépareillée. Ils sont meilleurs amis et ils se rendent fous ! Dans leur quête éternelle de glands, ces écureuils outsiders rejoignent Pluto, Butch et d’autres personnages emblématiques de Disney alors qu’ils affrontent des brutes, grandes et petites.

Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Disney+ pour pouvoir profiter du contenu exclusif qui a été diffusé et qui continuera à être diffusé uniquement sur la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici. Qu’est-ce que tu attends?

