POIDS PLUME : c’était sa présentation dans l’émission JIMMY FALLON

célébrités

Le chanteur mexicain est devenu une tendance pour cette présentation

© Poids plume – InstagramLe poids plume est apparu dans The Tonight Show With Jimmy Fallon

On entend de plus en plus Poids plumede ses scandales à ses exploits, comme sa récente apparition à Coachella avec la Mexicaine-Américaine Becky G et maintenant Le chanteur a marqué un tournant à la télévision aux États-Unis, en présentant ses « corridos tumbados » dans l’une des émissions de fin de soirée les plus regardées du nord du pays.

A 23 ans, Hassan Emilio Kabande Laijamieux connu sous le nom de Peso Pluma, a présenté la musique mexicaine régionale sur le forum télévisé, étant la première fois que les soi-disant « courses de guerre » ont lieu sur The Tonight Show With Jimmy Fallon.

Jimmy Fallon a souligné que cela marque également les débuts de Featherweight à la télévision et bien qu’elle ait été diffusée en direct vendredi soir, l’interprétation par le chanteur de la chanson thème Elle danse seule Il compte déjà environ 300 000 vues sur YouTube.

Dans les commentaires de la vidéo, les internautes se sont dits fiers de cette présentationbien qu’ils aient également mentionné que le chanteur avait l’air nerveux : « quelle fierté d’avoir un artiste mexicain régional dans l’émission de ce soir » et « on pouvait voir qu’il était nerveux, surtout quand il devait chanter et avoir des interviews, mais je lui donne du crédit pour avoir fait de son mieux et être heureux en ce moment.

Grâce à Instagram, où il compte déjà plus de 6,4 millions de followers, Featherweight a accueilli l’opportunité d’apparaître dans The Tonight Show With Jimmy Fallon: »merci pour l’invitation ce soir, ce fut un plaisir de faire partie du programme», a écrit le chanteur, alors que dans ses stories sur ce réseau social il montrait les loges et chorégraphiait même sa chanson en coulisses.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?