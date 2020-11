Le mari d’Abby Phillip: Qui est Marcus Richardson?

Abby Phillip est une journaliste qui est surtout connue pour être une correspondante de CNN à la Maison Blanche.

Phillip a également été invité sur Semaine de Washington et C-SPAN.

Le commentaire de Phillip lors de l’élection Trump-Biden a également été largement salué. Elle a déclaré: «Les femmes noires ont fait cela. Pour les femmes noires, cela a été vraiment un moment prouvant pour leur force politique, en portant Joe Biden à l’investiture démocrate à la primaire.

Phillip a 31 ans et est née le 25 novembre 1988, ce qui en fait une Sagittaire. Mais qu’en est-il de sa meilleure moitié?

Qui est le mari d’Abby Phillip, Marcus Richardson?

Marcus Richardson a 37 ans et est né le 9 mars 1983, faisant de lui un Poissons.

Son père est le colonel Russell Richardson, sa mère est Touissant Richardson et il a une sœur, Jasmine Richardson.

Richardson et sa sœur ont toujours dû voyager à cause du travail de son père dans l’US Air Force.

Il a grandi à Okinawa, au Japon et a étudié à la base aérienne de Ramstein.

Que fait Marcus Richardson dans la vie?

Richardson est revenu aux États-Unis pour aller à la Florida State University, où il a obtenu son baccalauréat en affaires internationales.

Il a ensuite commencé une carrière dans le domaine de la sécurité numérique et a fait ses débuts en tant qu’analyste de bureau à l’Université Howard en 2009.

Par la suite, il a commencé à travailler chez LivingSocial en tant qu’analyste du support technique. En 2014, il a été embauché chez nVisium et y travaille depuis comme consultant en gestion.

Comment Abby Phillip et Marcus Richardson se sont-ils rencontrés?

Le couple s’est rencontré en 2011 lors d’une fête d’un ami commun à Washington, DC

Aucun d’eux ne savait qu’il y avait beaucoup de gens à la fête, ils ont donc commencé à discuter entre eux et se sont immédiatement liés parce qu’ils avaient tous les deux beaucoup en commun.

Cependant, Richardson se souvient: « Nous étions en train de créer une connexion impressionnante, quand soudain une autre femme a interrompu. J’étais comme, » Whoa, son amie essaie de la sauver de moi « , et nous nous sommes séparés. » Mais apparemment, la personne qui a interrompu était un parfait inconnu.

Richardson et Philip sont partis tous les deux et n’ont pas fini par échanger des numéros, mais heureusement, ce même ami a organisé une autre fête un mois plus tard. Phillip a déclaré: « Je ne m’attendais pas à le revoir un jour, mais une partie de moi espérait qu’il serait là. »

En fait, Richardson était là-bas et les deux ont commencé à se fréquenter une semaine plus tard.

Quand Abby Phillip et Marcus Richardson se sont-ils mariés?

En 2016, Phillip et Richardson ont invité leurs familles dans leur appartement pour Noël et c’est là que Marcus Richardson a proposé.

Le couple s’est marié le 26 mai 2018 et a eu une petite réunion intime.

Ils ont organisé leur mariage de 90 invités à la Anderson House à Washington DC parce que Phillip adorait le jardin et l’atmosphère historique de la propriété. Il a plu le jour de leur mariage – mais cela signifie bonne chance!

Abby Phillips Kids – en a-t-elle avec Marcus Richardson?

Actuellement, Marcus Richardson et Abby Phillip n’ont pas d’enfants.

Ils ont cependant un chien de 12 mois nommé Booker T, qui a sa propre page Instagram.

La valeur nette d’Abby Phillip varie de 1 à 5 millions de dollars

Marcus Richardson a une valeur nette estimée à 1 million de dollars.

Jaycee Levin est un écrivain, influenceur et blogueur vivant à New York qui aime les célébrités, la mode et la télé-réalité. Elle couvre les actualités et les divertissements pour Yourtango. Suivez-la sur Instagram.