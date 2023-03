Cocaine Bear fait une apparition surprise avec Elizabeth Banks aux Oscars

Des surprises intéressantes ont réservé les téléspectateurs à la Oscars dimanche soir, et peut-être le plus bizarre serait quand l’animal titulaire de Ours cocaïne a remis un prix aux côtés du réalisateur Elizabeth Banks. Les deux étaient là pour remettre le prix des meilleurs effets visuels, et lorsque Banks est montée pour la première fois sur scène, elle a un peu trébuché sur sa robe. Elle a blâmé la personne derrière elle, qui s’est avérée être l’ours cocaïne marchant sur ses pattes arrière pour rejoindre Banks près du podium. C’était vraiment un spectacle à voir, se démarquant comme l’un des moments les plus inoubliables de la cérémonie.





La paire représentait la catégorie des meilleurs effets visuels compte tenu de la façon dont l’ours figurait dans Ours cocaïne prend vie avec CGI, un film qui a valu à Banks le prix « Beary Best » de la PETA. Sur la scène des Oscars, l’ours cocaïne s’amusait et s’amusait, bien que Banks ait assuré à tout le monde que l’animal n’était pas réellement drogué, affirmant qu’il s’agissait également d’effets spéciaux. Elle sert également de traductrice en quelque sorte, capable de comprendre ce que l’ours lui communique.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Le coke n’est pas réel, ce sont des effets visuels », a-t-elle déclaré.

Banks et l’ours discutent ensuite de certains des nominés pour le prix des meilleurs effets visuels. Elle doit rappeler à l’animal que ces films utilisent aussi des effets spéciaux, donc le N’avi de Avatar : la voie de l’eau ne sont pas non plus réels. En attendant, lorsqu’il s’agit de Panthère noire : Wakanda pour toujoursBanks donne un laissez-passer à celui-là.

« Wakanda est totalement réel, » elle dit.

Le prix est finalement allé à Avatar : la voie de l’eau.





L’ours cocaïne rencontre l’avatar ?

Ateliers du 20ème siècle

Images universelles

Peut-être Ours cocaïne et Avatar : la voie de l’eau pourrait avoir un croisement. Ours cocaïne L’écrivain Jimmy Warden a récemment présenté l’idée dans une interview de 45secondes.fr, suggérant en plaisantant que James Cameron lui-même lui avait dit de maintenir la franchise dans un rêve qu’il avait eu.

« Le grand James Cameron est venu vers moi dans un rêve et a sculpté

‘Cocaine Bear€’ sur ma poitrine avec un couteau, donc je suppose que nous devons en faire plus », nous a dit Warden. « James Cameron l’a dit. Et il y a certainement des idées qui circulent… James, si vous lisez ceci, j’ai un excellent argumentaire pour Ours cocaïne sur Pandore.

Ours cocaïne joue toujours dans les salles de cinéma, tout comme Avatar : la voie de l’eau.