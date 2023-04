L’agence gouvernementale égyptienne répond à la controverse sur le casting de la reine Cléopâtre de Netflix

de Netflix Reine Cléopâtre Le documentaire est récemment devenu un sujet de controverse en raison de son casting de l’acteur noir Adele James dans le rôle de Cléopâtre VII Philopator. La décision de casting a déclenché des accusations de « blanchiment » du personnage historique, ce qui a suscité une réponse de l’agence gouvernementale égyptienne, le Conseil suprême des antiquités (SCA). Par date limite, le SCA a abordé la controverse dans une déclaration, présentant son point de vue sur l’ethnicité et la race de Cléopâtre.

Le SCA a critiqué la représentation du documentaire de Cléopâtre VII, la qualifiant de « falsification de l’histoire égyptienne et d’erreur historique flagrante ». Ils ont également souligné que le film est classé comme un documentaire, qui devrait s’appuyer sur des faits historiques et scientifiques pour éviter de falsifier l’histoire et les civilisations. Le SCA a souligné que leur rejet du film n’était pas fondé sur un racisme ethnique mais plutôt pour défendre l’histoire de Cléopâtre VII, qui est une partie importante et authentique de l’histoire de l’Égypte ancienne, et pour montrer du respect pour les civilisations africaines et leurs frères dans le continent africain.

« L’apparition de l’héroïne est une falsification de l’histoire égyptienne et une erreur historique flagrante, d’autant plus que le film est classé comme un film documentaire et non comme une œuvre dramatique, ce qui oblige les responsables de sa production à enquêter sur l’exactitude et à s’appuyer sur des données historiques et des faits scientifiques pour s’assurer que l’histoire et les civilisations ne sont pas falsifiées.

Le rejet subi par le film avant sa sortie est suscité par la défense de l’histoire de la reine « Cléopâtre VII », qui est une partie importante et authentique de l’histoire ancienne de l’Égypte, et loin de tout racisme ethnique, dans le plein respect de civilisations africaines et pour nos frères du continent africain qui nous rassemble tous. »