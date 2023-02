Toutes les bandes-annonces qui seront présentées dans le Super Bowl 2023

SUPER BOWL 2023

Les finales de la NFL présenteront de nouvelles bandes-annonces de films de Marvel, DC et plus encore. Découvrez la liste complète avec les premières prometteuses !

©MerveilleUn nouvel aperçu d’Ant-Man and the Wasp: Quantumania arrivera au Super Bowl 2023.

L’événement le plus important de la télévision américaine est sur le point d’arriver : dimanche prochain, le 12 février, le Super Bowl 2023. Comme chaque année, il se concentrera non seulement sur la finale de la NFL -le championnat de football américain-, mais aura également un espace de divertissement. Ce sont toutes les bandes annonces qui seront présentées lors de l’émission !

Alors que les Eagles de Philadelphie affronteront les Chiefs de Kansas City pour le trophée Vince Lombardi, la transmission qui atteint plus de 100 millions de téléspectateurs, présentera les avancées des grands films qui arriveront cette année dans les salles. Des sorties prometteuses de Marvel, DC et autres franchisesils deviendront les protagonistes.

+ Super Bowl 2023 : liste des bandes-annonces à présenter

Selon la date limite, merveille sera l’une des études qui présentera ses prochains paris dans le cadre du Super Bowl 2023. De cette façon, il montrera un nouvel aperçu de Ant-Man et la Guêpe : Quantumaniaqui arrive en salles le 16 février, ainsi que Les Gardiens de la Galaxie Tome 3le prochain film de James Gunn qui sortira le 5 mai.

DC Comics aura également sa place aux mains de Éclairla production controversée avec Ezra Miller qui promet sa première le 16 juin 2023. De même, la bande-annonce de X rapidele dixième film de Rapides et furieux qui arrive le 18 mai; Le film Super Mario Bros., avec une date prévue pour le 6 avril ; et Petite Sirènequi arrive le 26 mai.

Jenna Ortega, actrice du moment, sera également présente au Super Bowl 2023 avec la présentation de la bande-annonce de Cri VI, dont la première aura lieu le 9 mars. Pour sa part, Donjons et Dragons : l’honneur des voleursqui arrive le 31 mars ; Transformers : le soulèvement des bêtesqui sera lancé le 9 juin et L’élémentaire de Pixar qui arrive le 16 juin, ils montreront également leurs avant-premières.

Selon Deadline, il comprendra également des publicités de seulement 15 secondes de films comme Cocaine Bear, Indiana Jones et le cadran du destin et Les Merveilles. D’un autre côté, Credo III et John Wick: Chapitre 4 pourrait vous surprendre avec des bandes-annonces exclusives lors de la diffusion la plus attendue de 2023.

