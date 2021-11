L’ordinateur Apple, construit par Steve Jobs et Steve Wozniak, pourrait rapporter jusqu’à 600 000 € aux enchères

Fraiseuse à lamelles DEWALT 600W 10.000 tr/min - DW682K

Détails : Le système de guide à crémaillère permet un réglage très précis et offre un meilleur parallélisme Profondeurs de fraisage préréglées pour les lamelles N°0, N°10 et N°20, plus la profondeur maximale, avec en plus un réglage fin pour obtenir la meilleure précision Profondeur de coupe réglable jusqu'à 20mm, pour une plus grande polyvalence Le réglage de la hauteur combiné au guide d'inclinaison qui reste en place pour toutes les applications, rend l'utilisation très simple Les ergots anti-dérapants, 8 repères de positionnement et l'ouverture dans le guide permettent des entailles précises Blocage d'arbre pour un changement rapide et facile de la lame avec seulement une clé Equipement : Livré avec : Fraise à rainurer au carbure. Sac à poussières. Clé de service. Adaptateur d'aspiration 35mm. Mallette de transport de haute qualité. Garantie : Cher client, Notre partenaire DEWALT garantit gratuitement votre produit pendant 3 ans. Pour bénificier de ces 3 années de tranquilité, vous devez impérativement enregistrer votre produit sur le site du constructeur en suivant ce lien. N'oubliez pas de consulter les conditions générales de garanties en cliquant simplement ici. Rappel: La durée de garantie de votre outil est de 2 ans dans le cadre d’une utilisation non professionnelle, de 1 an dans le cadre d’une utilisation professionnelle ou sollicitation équivalente, et de 3 ans si vous avez souscrit à l’extension de garantie. Caractéristiques : Hauteur : 150 mm Longueur : 320 mm Puissance absorbée : 600 W Vitesse de rotation : 10000 tr/min Puissance utile : 335 W Profondeur de coupe : 20 mm Diamètre de la fraise : 100 mm Rainureuse : 4 mm Réglage du guide : 0-90 ° Dimensions : L.320 mm x H.150 mm Poids : 3 kg