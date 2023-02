« Toi » : ce qui est arrivé à Marianne dans la saison 4 partie 1

ATTENTION, SPOILER ALERTE. La première partie de la quatrième saison de « You », série netflix développé par Greg Berlanti et Sera Gamble, commence par Joe Goldberg (Penn Badgley) vit à Londres avec une nouvelle identité. C’est le professeur d’université Jonathan Moore. Mais comment est-il arrivé en Angleterre si à la fin du précédent épisode il s’est rendu à Paris pour chercher Marianne ?

Dans le dernier épisode de la troisième saison, Joe tente de demander le divorce à Love, mais celle-ci, qui connaissait déjà Marienne (Tati Gabrielle), l’empoisonne avec des fleurs. Alors qu’il est inconscient, il convoque la bibliothécaire avec l’intention de l’assassiner, mais sa gentillesse et l’apparence de sa fille lui font changer d’avis. Après l’avoir avertie à propos de Joe et lui avoir dit qu’il avait assassiné l’ex-partenaire, il la laisse partir..

Bien que Love essaie de se débarrasser de Joe, le protagoniste de « toi» se révèle plus rusé en empoisonnant sa femme, incendiant la maison, rejetant tout sur sa femme et simulant sa mort pour s’enfuir à la recherche de son « âme sœur ».

Joe et Marianne dans la troisième saison de « You » (Photo : Netflix)

JOE A-T-IL RENCONTRE MARIANNE DANS LA SAISON 4 DE « YOU » ?

Après avoir visité Paris et fouillé tous les lieux d’art, Joe ne trouve pas Marianne. Cependant, lorsqu’il perd espoir, il reconnaît un de ses tableaux et demande à la vendeuse l’artiste. Sans imaginer le danger auquel elle est exposée, la femme révèle que Marianne s’est rendue à Londres.

Visiblement, Joe Goldberg décide de la suivre et commence sa recherche à Londres. Cette fois, il ne lui faut pas longtemps pour retrouver sa bien-aimée. Mais quand elle le voit, elle prend peur et s’enfuit.. Le protagoniste de la quatrième saison de « toi» la poursuit et lui dit avec enthousiasme qu’il la cherchait depuis longtemps pour reprendre leur histoire d’amour.

Marianne le confronte au sujet du meurtre du père et de l’amour de sa fille. Joe essaie de la persuader de rester avec lui, mais voyant la peur dans ses yeux il préfère la laisser partir et retourner à Paris avec sa fille..

Tati Gabrielle dans le rôle de Marienne dans l’épisode 1 de la quatrième saison de « You ». Photo »Netflix

QU’EST-IL ARRIVÉ À MARIANNE DANS « YOU » SAISON 4 PARTIE 1?

Suite à sa malheureuse rencontre avec Marianne, Joe est approché par Eliot Tannenberg, l’homme que le père de Love Quinn a engagé pour se débarrasser de lui après le meurtre de sa fille, mais au lieu de le tuer, il lui propose un marché que Goldberg n’a pas le choix.

En échange de le laisser vivre et de lui donner une nouvelle identité (Jonathan Moore), Eliot demande tout l’argent que Joe a retiré du compte de Love. Aussi, il suggère de tuer l’autre personne qui connaît son secret, Marianne.

Goldberg accepte et il cherche Marianne à la gare, cependant, il ne la tue pas, il lui vole seulement son collier pour l’envoyer comme preuve à Eliot. Puis il commence sa nouvelle vie en tant que Jonathan Moore. Marianne apparaîtra-t-elle à nouveau dans la deuxième partie de la saison 4 de « toi” ?