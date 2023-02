Samara Weaving est couverte de sang dans le premier regard sur Azrael

Une première image du film d’action-horreur Azraël a été publié, qui illustre Tissage de Samara, la star du film, avec son visage tout en sang sur un arrière-plan flou. Réalisé par EL Katz et écrit par Simon Barrett. Gestion des ventes internationales de Azraël sont Michael Rothstein et Mossbank de Sam Hall, avec CAA Media Finance et UTA Independent Film Group co-représentant les tâches nationales.





Alors que les détails exacts de ce que sera le film ont été gardés sous clé jusqu’à présent, un synopsis du film a été fourni par Deadline à côté de l’image. Dans un monde où personne ne parle, une communauté dévote dirigée par des femmes mènera la chasse à une jeune femme nommée Azrael (Weaving), qui ne doit pas être confondue avec le personnage de DC Comics du même nom, le chat de Gargamel, le personnage de Jason Lee de Dogmeou l’ange de la mort.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Dès la première minute où nous l’avons lu, nous avons été captivés par le monde de Azraël et le potentiel d’un film si implacable et bourré d’action pour son genre – qui se distingue par sa propre « voix » unique, qui a tant à dire. EL Katz et Simon Barrett ont livré quelque chose de vraiment visionnaire, qui se connectera sans aucun doute avec une légion mondiale de fans », a déclaré Rothstein.

Ni Katz ni Barrett ne connaissent l’horreur et les sensations fortes. Auparavant, Barrett a écrit le scénario de deux classiques cultes. Vous êtes le prochain et L’invité, tous deux dirigés par Adam Wingard. Katz, quant à lui, a réalisé le dernier épisode de La hantise de Bly Manor et Sensations pas chèresce dernier étant ses débuts en tant que réalisateur.





Autres détails concernant Azraël

Images de projecteur

Après avoir été capturé par les dirigeants impitoyables de la communauté, Azreal est sur le point d’être sacrifié à un « mal ancien » qui réside dans la forêt voisine. Ce ne serait pas la première fois que Weaving est impliqué dans un sacrifice humain. Auparavant, il y avait Prêt ou pas, où elle incarnait une mariée chassée par sa nouvelle belle-famille pour faire plaisir au patron de la famille. Avant cela, il y avait aussi La babysitter, sauf que dans ce cas, c’était elle qui faisait le sacrifice, pas celle qui était sacrifiée.

« Et nous ne pouvions pas penser à une héroïne plus parfaite dans Samara Weaving, qui est au sommet de ses pouvoirs en ce moment. Nous sommes également ravis de commencer à travailler avec Jason et David et Dan Kagan de C2 sur le film, apportant quelque chose d’aussi sophistiqué , élevé et commercial à l’EFM avec nos amis de l’UTA et de la CAA. »

Jason Cloth et Dave Caplan’s C2 Motion Picture Group ont remporté le droit de financer et de produire le film après une guerre d’enchères l’automne dernier. Plus récemment, la société a cofinancé le projet de Damien Chazelle Babylonedans laquelle Weaving était aux côtés de sa compatriote australienne et sosie Margot Robbie, en plus de Brad Pitt, Diego Calva et Tobey Maguire.

Actuellement en post-production, une date de sortie pour Azraël n’a pas encore été annoncé.