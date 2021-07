‘The Crown’ partage un premier regard sur Imelda Staunton en tant que reine Elizabeth II

Fans de « The Crown », rencontrez votre nouvelle reine.

L’émission Netflix a donné son premier aperçu de l’actrice britannique Imelda Staunton jouant le rôle de la reine Elizabeth II dans la cinquième saison à venir du drame à succès sur la famille royale britannique.

« Un premier aperçu de notre nouvelle reine Elizabeth II, Imelda Staunton », a écrit l’émission sur Instagram.

Staunton, 65 ans, représente la reine dans les années 1990 avec sa coiffure signature et vêtue d’une robe jaune. La saison à venir se déroule pendant le mandat de John Major en tant que Premier ministre anglais de 1990 à 1997.

Staunton remplace Olivia Colman, nominée aux Emmy Awards, qui a joué une version plus jeune de la reine pendant deux saisons de la série.

Staunton est principalement connue pour son rôle de la méchante Dolores Umbridge dans « Harry Potter et l’Ordre du Phénix » et « Harry Potter et les reliques de la mort – Partie 1 », ainsi que pour son travail théâtral primé à Londres. Elle a également décroché des nominations aux Oscars et aux Golden Globes de la meilleure actrice en 2005 pour sa performance dans « Vera Drake ».

Elle rejoint un casting qui a également accueilli l’actrice australienne Elizabeth Debicki en tant que nouvelle princesse Diana pour la saison à venir, alors qu’elle reprend le rôle d’Emma Corrin. Jonathan Pryce incarnera le défunt mari de la reine Elizabeth, le prince Philip, qui était auparavant joué par Tobias Menzies.

Major sera joué par Jonny Lee Miller, et Lesley Manville suit Helena Bonham Carter dans le rôle de la sœur de la reine, la princesse Margaret.

Le nouveau casting a de gros souliers à remplir, car le casting de la saison quatre a reçu un total de 24 nominations aux Primetime Emmy Awards plus tôt ce mois-ci, dont celles de Colman, Corrin, Bonham Carter, Menzies, Josh O’Connor en tant que Prince Charles, Emerald Fennell dans le rôle de Camilla Parker Bowles et Gillian Anderson dans le rôle de Margaret Thatcher.