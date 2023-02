Tout sur le casting d’Espíritu Libre, le film à succès de Netflix

Netflix

Free Spirit est désormais disponible sur Netflix et ce biopic basé sur de vrais événements est une vraie réussite. Spoiler vous dit tout sur son casting !

©NetflixEsprit libre

Esprit libre C’est un pari fort de la part de Netflix qui raconte l’histoire vraie du plus jeune navigateur de l’histoire à avoir fait le tour du monde à bord d’un bateau fragile. Le film est déjà parmi les plus regardés au monde. Géant du streaming suscitant la curiosité des abonnés du service qui en ont également fait une tendance pour être un biopic.

Le synopsis du film dit : « Lorsque la navigatrice tenace Jessica Watson se propose d’être la plus jeune personne à naviguer en solitaire, sans escale et sans assistance autour du monde, beaucoup espèrent qu’elle échouera. Avec le soutien de son entraîneur de voile et mentor Ben Bryant et de ses parents, Jessica est déterminée à réaliser ce que l’on croyait impossible : naviguer sur certaines des étendues d’océan les plus difficiles au monde pendant 210 jours. ». Les spécialistes de Tomates pourries ils lui donnent 76% d’acceptation et le public 73%.

+ Le casting de Free Spirit

Teagan Croft est Jessica Watson

L’actrice de 18 ans est australienne et reconnue dans les médias pour son rôle dans la série titans. En 2016, il a participé à à la maison et à l’extérieur et Science-Fiction Tome 1 : L’Enfant Osiris. De 2020 à cette partie sa carrière a continué à se développer avec les projets suivants : Femme d’un certain sage et Bella et Bernie. A de l’expérience au théâtre dans la pièce Tuer un oiseau moqueur.

Anna Paquin est Julie Watson

C’est une actrice canado-néo-zélandaise de 40 ans avec une longue carrière dans l’industrie cinématographique hollywoodienne où elle a également sa propre société de production et veut même être réalisatrice. Tout au long de sa vie professionnelle, il a remporté à la fois l’Oscar et le Golden Globe.Ses rôles les plus populaires sont celui de Flora dans Le pianotrilogie Rogue X Men et celui de Sookie Stackhouse de la série télévisée Vrai sang.

Josh Lawson est Roger Watson

C’est un acteur de 41 ans d’origine australienne qui est actif dans l’industrie cinématographique hollywoodienne depuis la fin des années 1990. Il a également eu des expériences en tant que scénariste et réalisateur. Tout au long de sa carrière, il a participé à des séries télévisées telles que La loi et l’ordre et Développement arrêté. De plus, il est bien connu pour son rôle dans le redémarrage du film. Combat mortel dans le rôle du meurtrier Kano et Toby Jones dans la série Patrouille maritime.

Cliff Curtis est Ben Bryant

C’est un acteur néo-zélandais de 54 ans avec une vaste expérience à Hollywood. Au cours de ses années de formation, il a pratiqué l’art martial Mau Rakau en plus d’être un danseur de break dance et de rock and roll. Il a travaillé sur des titres comme Dommages collatéraux, Coup, The Dark Horse et Avatar : la voie de l’eau. Sur le petit écran, il a aussi une histoire : Craignez les morts-vivants, les traumatismes, le corps de la preuve et manquant. Il a sa propre société de production !

