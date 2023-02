Qui sont les acteurs de Stromboli : casting du film Netflix

Netflix

Netflix a trouvé en Stromboli une nouvelle fureur sur sa plateforme et le public s’est intéressé à ses acteurs. Ensuite, nous vous présentons son casting.

©NetflixQui sont les acteurs de Stromboli : casting du film Netflix.

Stromboli a été l’un des premiers lancements du service de streaming Netflix au deuxième mois de l’année et, en tant que marque déposée, il est devenu une nouvelle rage parmi le public mondial. Depuis le 3 février, les abonnés apprécient ce film des Pays-Bas et c’est actuellement l’un des plus grands succès. Pour que vous puissiez en savoir plus, nous vous apportons ici son casting complet.

De quoi s’agit-il? Son synopsis avance que le film tourne autour de Sara, une femme qui a récemment divorcé et a décidé de s’inscrire pour une retraite sur l’île volcanique italienne de Stromboli. Cependant, en même temps qu’il cherche à trouver la paix intérieure, il devra faire face au passé douloureux qu’il s’efforce de cacher.

+Distribution du film Stromboli

Élise Schaap comme Sarah

Tim Mc Innerny comme Harold

Christian Hillborg comme Jens

Pieter Embrecht comme Hans

Anna Chancelière comme Diane

Neerja Naik comme Thandi

Taz Munyaneza comme Violette

Marisa Van Eyle comme Hélène

Adriano Chiaramida comme Pietro

Simone Coppo comme Luigi

Mark van Eeuwen comme Karel

Jenny Hsia en tant que membre d’un groupe de thérapie

Olinda Larralde Ortiz en tant que membre d’un groupe de thérapie

Anna Loeffen comme sophie

Max Groeliken comme la jeune Sarah

Rifka Lodeizen comme la jeune mère Sara

Olga Zuiderhoek en tant que mère aînée Sarah

bert hana en tant que jeune père sara

Kees Hulst en tant que père aîné Sara

Diron Sterk comme violeur

Sem Hulsmann comme le garçon d’à côté

Simone Gandolfo en tant que membre de l’équipage du ferry

Ludovica Capodanno en tant que petite amie de Luigi

Grâce Galanti en tant que barman

Alberto de Giovanni comme la terrasse du barman

Milena Oliva en tant que commerçant

Frédérique Manne comme fille dans le magasin

Roberta Manne comme fille dans le magasin

Michèle préférée en tant que réceptionniste d’hôtel

Michèle Giarduli en tant que réceptionniste d’hôtel

Comme nous l’avons mentionné, le film Stromboli Il est originaire des Pays-Bas. Il est réalisé par Michiel van Erp, avec un scénario de Roos Ouwehand et Paula van der Oest, qui étaient basés sur le roman de Saskia Noort. Sa bande originale était en charge de Laura Bell et Rutger Reinders, tandis que Coen Stroeve était responsable de la photographie.

Non seulement les téléspectateurs de la plateforme ont apprécié le Stromboli, car il maintient un taux d’approbation de 75% sur le site Web Rotten Tomatoes, où sa profondeur est soulignée et comment ses personnages centraux ont été travaillés. Le film est disponible sur Netflix et continuera sûrement à faire parler.

