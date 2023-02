Entrevías, saison 2 : la série José Coronado a déjà une date de sortie sur Netflix

in

Cela a été confirmé lorsque les nouveaux épisodes d’Entrevías, la série avec José Coronado, arriveront sur Netflix. Regardez sa date de sortie !

© IMDbEntrevías, saison 2 : la série José Coronado a déjà une date de sortie sur Netflix.

service de diffusion en continu Netflix a un large catalogue de productions espagnoles, mais l’un des plus réussis ces derniers temps a été entrevias. Cette série est arrivée en mai 2022 et en quelques jours elle a réussi à faire partie des plus regardées au monde. Suite à cela, les téléspectateurs se sont consultés pour une deuxième saison qui vient d’être confirmée lors de sa sortie.

Sa prémisse tourne autour de Tirso Abantos, un ancien soldat qui vit dans le quartier d’Entrevías, corrompu par la drogue et la violence constante. Pour des raisons familiales, elle doit s’occuper de sa petite-fille de 17 ans Irene, mais elle n’est pas contente de sa vie et tente de s’enfuir avec son petit ami, mais pour survivre, ils doivent se plonger dans le trafic de drogue, mais rien ne va comme attendu. Pour cette raison, vous devez demander l’aide de votre grand-père.

+ Quand la saison 2 d’Entrevías est-elle diffusée sur Netflix

Tout d’abord, nous devons vous dire que le deuxième volet de ce thriller a déjà été diffusé sur le réseau Telecinco en Espagne, où il a été un succès et a attiré l’attention pour une distribution mondiale. Après neuf mois sans nouvelles, il a été confirmé que saison 2 de entrevias sera présenté en première sur la plateforme Netflix mercredi prochain, le 1er mars.

Cette deuxième saison sera composée de 8 épisodes. Cela commencera quelques mois après la fin de la première partie avec le départ d’Irene. Santi est aux commandes de l’entreprise et Tirso s’attire à nouveau des ennuis dans le quartier, de plus en plus mis à mal par la guerre des gangs. Là, l’homme doit se battre pour maintenir l’essence de son lieu, malgré les intérêts de quelques-uns, pour retrouver sa petite-fille.

entrevias Il mettra à nouveau en vedette le casting principal composé de: José Coronado (Tirso Abantos), Luis Zahera (Ezequiel Fandino), Nona Sobo (Irene Sánchez Abantos) et Philippe Londono (Nelson Gutiérrez). La deuxième saison a eu une audience moyenne de plus de 1,5 million de téléspectateurs en Espagne et devrait répéter son succès en Netflix depuis le 1 mars.

