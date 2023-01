Tout savoir sur le casting de Teen Wolf : le film

Paramount+

Teen Wolf : The Movie reprend l’histoire de la série MTV avec des visages familiers et dans Spoiler on vous dit tout sur les protagonistes du film Paramount+.

Teen Wolf : le film reprend l’histoire de la série qui s’est déroulée en MTV cette fois 13 ans après les événements présentés dans cette émission. Scott McCall est obligé d’utiliser ses capacités comme Loup alpha lorsque Beacon Hills est à nouveau menacé par des monstres surnaturels comme les Banshees, les Coyote Men, les Hellhounds, les Kitsunes et plus encore. Le protagoniste doit rassembler ses anciens amis ainsi que de nouveaux visages pour défendre sa maison de ces créatures nocturnes.

+ Le casting de Teen Wolf : le film

.5. Holland Roden est Lydia Martin

Elle a 36 ans et est active dans l’industrie cinématographique hollywoodienne depuis 2004. En dehors du théâtre, elle s’est spécialisée en biologie moléculaire et en études féminines à l’UCLA. Sur le petit écran, il s’est fait remarquer par des participations à des séries pertinentes telles que Perdu, CSI, Grey’s Anatomy, Esprits Criminels Oui Affaire classée. Sur grand écran, certains des titres où vous pouvez le voir sont Amenez-le : combat jusqu’à la fin, Morning Love, House of Dust Oui Salle d’évasion 2entre autres.

.4. Crystal Reed est Allison Argent

Elle a 37 ans et vous pouvez la voir dans des films comme ligne d’horizon ; Fou, Stupide, Amour ; écraser; trop tard Oui terre fantôme, entre autres. D’autre part, dans le monde du petit écran, il a commencé à travailler depuis 2010, se démarquant dans des programmes tels que Teen Wolf, Gotham Oui Chose des marais en plus de participer à CSI Oui CSI : NY dans une entrée de chacune de ces émissions.

.3. Shelley Hennig est Malia Hale

Elle a 36 ans et a été reconnue pour avoir joué Stephanie Johnson dans la série télévisée Jours de nos vies et Diana Meade dans Le cercle secretainsi que pour jouer Malia Tate dans loup adolescent. Sur grand écran, l’actrice a commencé à participer à des films depuis 2014 et certains des titres où on peut la voir sont Ouija, Scout, Quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois Oui L’après-fête.

.2. Tyler Hoechlin est Derek Hale

Il a 35 ans et allait se consacrer au baseball mais une blessure l’a rapproché du monde du théâtre. Il fait ses premiers pas au cinéma à la fin des années 90. Sur grand écran il se fait remarquer dans des titres tels que Road to Perdition, Hall Pass, Tout le monde en veut !, 50 Shades Freed Oui Palm Springs. Il a été choisi comme Superman du Arrowverso et est apparu dans différentes séries telles que Man of Steel.

.un. Tyler Posey est Scott McCall

C’est un acteur américain de 31 ans avec une expérience dans l’industrie hollywoodienne depuis 2000. Il a participé à des films, des séries télévisées et même des vidéoclips. Il est apparu de manière récurrente dans des séries telles que Jeanne la Vierge Oui pousser un cri. Il est également apparu dans des films comme Scary Movie 5, Action ou Vérité Oui Le dernier été. Son rôle le plus marquant est sûrement celui de Scott McCall, qu’il reprend dans Teen Wolf : le film.

