« The Snow Girl », est-il basé sur une histoire vraie ?

« la fille des neiges”, Série Netflix espagnolesortira le 27 janvier 2023 et se divise en trois chronologies : la disparition de la jeune fille, cinq ans plus tard lorsque l’enquête reprend en raison d’une mystérieuse cassette et lorsque l’affaire est enfin résolue.

La fiction créée par Jesús Mesas Silva et Javier Andrés Roig se déroule en 2010, à Malaga, lors de la procession des Rois Mages. La famille Martín profite du défilé jusqu’à ce que leur petite fille Amaya disparaisse dans la foule.

Alors que Millán, l’inspecteur en charge de l’affaire, enquête sur la disparition au milieu d’un conflit interne, Miren, une journaliste stagiaire devient obsédée par la résolution du mystère et avec l’aide d’Eduardo, un journaliste plus expérimenté, commence à suivre le premier des indices. Mais « la fille des neiges« Est-ce basé sur une histoire de vie vraie ?

La famille Martín dans le cortège des Trois Rois dans la série espagnole « The Snow Girl » (Photo : Netflix)

« THE SNOW GIRL » EST-ELLE BASÉE SUR UNE VRAIE HISTOIRE DE VIE ?

Bien que le thriller réalisé par David Ulloa (« La caza. Monteperdido ») et Laura Alvea (« Animas ») ne soit pas basé sur une histoire vraie, adapte le roman homonyme de Javier Castillo qui compte plus de 1 700 000 exemplaires vendus.

Le roman de l’écrivain espagnol de 35 ans qui a publié son premier roman en 2014 après avoir quitté sa carrière de conseiller financier est devenu un best-seller lors du confinement de 2020.

Javier Castillo a également écrit « Le jour où la santé mentale s’est perdue », « Le jour où l’amour s’est perdu », « Tout ce qui s’est passé avec Miranda Huff », « Le jeu de l’âme » et « El cuco de cristal ». Pour « la fille des neiges», a été nominé pour les Hoy Magazine Awards 2020 dans la catégorie « Meilleur écrivain de l’année ».

DE QUOI PARLE LE LIVRE « LA FILLE DES NEIGES » ?

Dans le synopsis officiel, vous pouvez lire: « Où est Kiera Templeton ? New York, 1998, défilé de Thanksgiving. Kiera Templeton, disparais dans la foule. Après une recherche effrénée dans toute la ville, quelqu’un trouve quelques mèches de cheveux à côté des vêtements que portait la petite fille.

En 2003, le jour où Kiera aurait eu huit ans, ses parents, Aaron et Grace Templeton, reçoivent chez eux un étrange colis : une cassette VHS avec un enregistrement d’une minute de Kiera jouant dans une pièce inconnue.”.

Javier Castillomet la santé mentale en échec avec ‘la fille des neiges‘, un sombre voyage dans les profondeurs de Miren Triggs, une étudiante en journalisme qui entame une enquête parallèle et découvre que sa vie et celle de Kiera sont pleines d’inconnues.”.

Ana Martín après avoir reçu une vidéo de sa fille dans la série espagnole « La chica de nieve » (Photo : Netflix)

CE QUE JAVIER CASTILLO A DIT DES CHANGEMENTS DE LA SÉRIE NETFLIX

Lors d’une conversation avec Diario Sur, Javier Castillo a déclaré: « J’ai eu de la chance que Netflix et la société de production Atypical veuillent que je m’implique et j’ai été dans les scripts en équipe, sans écrire, mais en révisant chaque chapitre. Ils ont fait l’adaptation et j’attendais le résultat, les détails et la continuité. J’ai aussi essayé pour qu’on ne s’éloigne pas de l’âme du roman”.

Concernant le choix de Malaga comme ville où se déroule l’histoire, l’écrivain espagnol a indiqué : «La décision de choisir Malaga était très similaire à la façon dont j’écris mes livres. Si nous avions décidé que l’action se déplacerait en Espagne, quel serait le meilleur endroit pour un défilé des Rois Mages ? Et Malaga est très célèbre pour son Noël dans la rue, pour les lumières, pour son environnement, pour les centaines de milliers de visiteurs. L’autre alternative était Vigo, mais elle n’a pas autant attiré mon attention et il y a beaucoup de « thriller » dans le nord. Nous avions également l’option de Madrid, mais perdre une fille dans la capitale n’est pas aussi important qu’à Malaga, où cela affecte beaucoup plus l’environnement local.”.