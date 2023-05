Marlene Clark, Sanford and Son Star, décède à 85 ans

Marlène Clark, une actrice et mannequin devenue célèbre dans les années 1970, est décédée. Par THR, Clark est décédée chez elle à Los Angeles le 18 mai, bien qu’aucune cause de décès n’ait été immédiatement révélée. Elle avait 85 ans.





« Pendant 15 ans, elle a organisé une scène de restaurants animée où des artistes underground se sont mêlés aux habitants et aux stars du cinéma et de la télévision », a déclaré l’amie de Clark, Tamara Lynch, à propos de la nouvelle. « Elle avait une vision de l’excellence culinaire couplée à un service professionnel dynamique et établirait le plan de la scène glamour des restaurants de LA brillamment projetée avec son œil perspicace. »

Lynch a ajouté : « Le style de Marlene était impeccable. Elle aimait la mode, la nourriture et le théâtre. Son grand rire plein qui pourrait remplir une pièce nous manquera. Elle laisse derrière elle des amis et une famille qui lui seront éternellement reconnaissants pour sa grâce, son amour et son beau cœur. Marlene était l’un de nos plus beaux exemples de beauté noire.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Clark est né le 19 décembre 1949 et a grandi à Harlem, New York. Elle a commencé sa carrière dans le show business en tant que mannequin avant de trouver sa voie dans le théâtre à la fin des années 1960. Certains de ses premiers rôles incluent des apparitions dans les années 1968 Pour l’amour du lierre avec le film de 1969 de Sidney Poitier et Robert Downey Sr. Putney Swipe. En 1973, elle assumera l’un de ses rôles les plus connus en incarnant Ganja Meda dans le film d’horreur Gandja & Hess. Elle a enchaîné avec un rôle dans le film emblématique de Bruce Lee Entrez le dragonsorti la même année.

Sur le même sujet : Tina Turner, chanteuse et actrice légendaire, décède à 83 ans





Marlene Clark est décédée le même jour que Jim Brown

Photos internationales américaines

Clark apparaîtra également dans le film de 1972 Abattage, qui mettait également en vedette Jim Brown et Stella Stevens. Par coïncidence, Clark est décédé le même jour que Brown, également décédé le 18 mai 2023. Son autre travail cinématographique de l’époque comprend des rôles dans Le propriétaire, Nuit de la Femme Cobra, Black Mamba, La bête doit mourir, Sœurs Switchblade, Pigeon d’argile, Faire attention! Le blobet Loi de Newman.

Pendant ce temps, Clark a également fait sa marque sur le petit écran avec un rôle mémorable dans la populaire sitcom Sanford et fils. Dans cette émission, elle a joué Janet Lawson, la fiancée de Lamont Sanford (Demond Wilson). Clark a joué un rôle récurrent en tant que Janet depuis son arrivée dans la cinquième saison de l’émission jusqu’à sa fin en 1977. La sitcom est l’une des émissions de télévision les plus connues des années 1970, apportant une plus grande renommée à Clark.

D’autres rôles télévisés pour Clark incluent des apparitions dans des émissions comme Le spectacle de Richard Pryor, Ce qui se passe!!, Barnabé Joneset Autoroute vers le paradis. Son dernier rôle d’actrice était en 1988 quand elle a joué un professeur dans la série télévisée Chef de classe.

Clark s’est marié une fois, a épousé l’acteur Billy Dee Williams en 1968 et a été la belle-mère de son fils, Corey. Le mariage a duré trois ans avant que le couple ne divorce en 1971.

Nos pensées vont aux proches de Clark en ce moment douloureux. Puisse-t-elle reposer en paix.