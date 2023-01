5 jeux à 20 euros ou plus que vous pouvez acheter sur le Google Play Store

Pour profiter de certains des meilleurs jeux Android, vous devrez payer une bonne somme d’argent, même plus de 20 euros.

Bien qu’ils ne soient pas très courants, sur Android, vous pouvez trouver des jeux qui coûtent plus de 20 euros.

Bien qu’ils ne soient pas très courants, dans le Google Play Store, il existe des jeux dont le prix dépasse 20 euros. sont des jeux de haute qualité, avec des graphismes très avancés et des histoires qui captivent. Ils sont les protagonistes de cet article, puisque nous avons sélectionné 5 jeux à 20 euros ou plus que vous pouvez acheter actuellement pour en profiter sur vos appareils Android, que ce soit sur votre mobile ou sur votre tablette.

Bien qu’il existe de nombreux jeux Android payants qui peuvent être achetés, la réalité est que les utilisateurs paient de moins en moins d’argent pour les jeux. Selon l’étude « State of Mobile 2023 », les revenus des jeux mobiles ont chuté de 5% en 2022 par rapport à 2021. Si vous faites partie de ceux qui veulent continuer à dépenser de l’argent dans les jeux, ces 5 titres que nous vous recommandons sont idéaux pour vous.

Vie quotidienne variée

Vie quotidienne variée est un jeu RPG récemment sorti par Square Enix, le studio derrière Final Fantasy. Ce jeu se situe dans la ville d’Erebia, où vous devrez choisir entre plus de 20 classes et plus de 100 types de métiers pour votre personnage. Progressivement, vous devrez aller améliorer votre caractère à la fois physiquement et mentalement pour le préparer aux combats de l’avenir.

Et c’est que, après un certain temps, votre personnage devra quitter la sécurité de la ville pour s’approcher des frontières d’Antoecia, où il se heurtera à monstres, conditions météorologiques et autres obstacles qui vous empêchera d’avancer. Petit à petit, Various Daylife vous envoûtera par son ambiance magique. Si vous voulez commencer à y jouer, vous devrez payer des frais uniques de 24,99 €.

Google Play Store | Divers Daylife (Prix : 24,99 euros)

Constructeurs de Dragon Quest

Du studio Square Enix vient également Constructeurs de Dragon Questpublié en mai 2022 et avec une note moyenne de 5 étoiles sur 5. Dans cette adaptation mobile, votre tâche est reconstruire un monde fait de blocs qui a été détruit par les monstres dirigés par le maléfique Draconarius. Fabriquez des armes, construisez de bons bâtiments de défense et combattez les créatures les plus dangereuses pour sauver la ville.

En vous déplaçant sur le terrain, vous découvrirez les incroyables paysages d’Alefgrado. Si vous voulez profiter davantage de Dragon Quest Builders, vous pouvez ajoutez vos amis et même partager vos bâtiments avec eux. En ce moment, vous pouvez acheter le jeu pour 33,99 euros.

Google Play Store | Dragon Quest Builders (Prix : 33,99 euros)

LE DERNIER RESTE Remasterisé

Ce jeu de rôle est arrivé sur la Xbox 360 en 2008 et, bien plus tard, il a atterri sur le système d’exploitation Android. C’est un jeu aux graphismes spectaculaires dans lequel vous contrôlez Rush Sykes, un jeune homme à la recherche de sa sœur, kidnappé au début du jeu. En plus des personnages qu’il rencontre en cours de route, Sykes devra affronter le Conquérantun méchant qui détruit plusieurs villes avec l’aide de son armée.

La caractéristique différentielle de ce jeu est qu’il a un système de combat de groupe particulier. Bien sûr, avant de le télécharger, vous devez tenir compte du fait que vous avez besoin d’environ 6 Go de stockage gratuit et qu’il a environ 60 heures de jeu. Le prix de THE LAST REMNANT est 23,99 € dans le Play Store.

Google Play Store | THE LAST REMNANT Remastered (Prix : 23,99 euros)

Final Fantasy V

Parmi les jeux de plus de 20 euros que vous pouvez acheter sur le Google Play Store se trouvent plusieurs titres de Final Fantasy, comme celui-ci Final Fantasy V. Ce jeu mythique avec graphiques rétro Il a toute la magie de la version originale. En ce moment, avec plus de 500 avis en magasin, recevez une note moyenne de 5 étoilesle maximum possible.

Ce jeu vous captivera pour son histoire divertissante, ainsi que pour avoir un méchant qui joue très bien son rôle et avec des combats très amusants. Vous devrez contrôler Bartz avec son brave chocobo pour découvrir pourquoi il y a eu un changement de ventSerez-vous capable de résoudre le problème ? Avant de l’essayer, vous devrez payer 21,99 euros pour télécharger Final Fantasy V sur votre mobile.

Google Play Store | Final Fantasy 5 (Prix : 21,99 euros)

Titan Quest : Édition Légendaire

Plus de 10 000 téléchargements accumulés dans le Play Store Titan Quest : Édition Légendaire. C’est un chiffre à prendre en compte, puisqu’il a un prix de 19,99 euros et peu d’utilisateurs sont prêts à dépenser cet argent pour un jeu mobile. La vérité est que Titan Quest: Legendary Edition en vaut la peine en raison de son histoire se déroulant dans la Grèce classique, juste au moment où trois titans fuient le Tartare et déchaînent le chaos.

Google Play Store | Titan Quest : Édition Légendaire (Prix : 19,99 euros)

Les dieux seuls ne peuvent pas arranger la situation, ils ont besoin l’aide d’un héros comme votre personnage. Au fur et à mesure de votre progression, vous devrez Améliorer les compétences de votre héros afin qu’il soit de plus en plus fort et puisse vaincre toutes les créatures qui apparaissent en cours de route. Le jeu dure environ 40 heures, vous pouvez donc voir que le divertissement ne se terminera pas de si tôt.

