Voulez-vous recevoir MIUI 14 avant tout le monde sur votre mobile Xiaomi ? Activez simplement ce paramètre

Suivez ces étapes pour activer votre Xiaomi avant les autres et ainsi être le premier à profiter de toutes les nouveautés de MIUI 14.

Mettez à jour votre mobile Xiaomi vers MIUI 14 pour profiter dès maintenant de toutes les nouveautés du système d’exploitation.

MIUI 14, la nouvelle version du système d’exploitation de Xiaomi, est sur le point d’atteindre une grande partie des téléphones du catalogue de la firme. Si tu veux recevez MIUI 14 avant tout le monde sur votre smartphone Xiaomi, il vous suffit d’activer un paramètre simple qui vous permettra d’être le premier à profiter de toutes les nouveautés de la mise à jour. Dans cet article On vous explique comment réaliser cette astuce, vous n’avez besoin que de quelques secondes.

Il n’est plus disponible, mais vous pouvez également essayer MIUI 14 avant tout le monde sur votre Xiaomi s’inscrire au programme bêta proposé par le constructeur il y a quelques semaines. De nombreux téléphones Xiaomi seront mis à jour vers Android 13 et MIUI 14. Confirmez que le vôtre en fait partie et suivez les étapes que nous vous expliquons pour le mettre à jour avant le reste des utilisateurs.

Comment mettre à jour votre mobile Xiaomi vers MIUI 14 avant tout le monde

Nativement, votre mobile Xiaomi dispose d’une fonction qui vous permet de recevoir des mises à jour plus que d’autres personnes. Ce réglage il n’est pas activé par défaut, vous devez l’activer manuellement. Heureusement, il suffit de suivez quelques étapes simples pour y parvenir et, de cette façon, mettez à jour votre Xiaomi vers MIUI 14 avant le reste des utilisateurs.

Avec ce paramètre, Xiaomi comptera sur vous lorsque de nouvelles mises à jour seront disponibles. Voici les étapes à suivre :

ouvrir l’application « Paramètres » et entrer dans la rubrique « Par téléphone ». Appuyez sur « Version MIUI »une section qui apparaît en grand dans le coin supérieur gauche du menu. taper sur le bouton à trois points du coin supérieur droit. Dans le menu des options, sélectionnez « Mettre à jour les paramètres ». Cochez la case « Obtenir des mises à jour plus tôt ».

Même si vous activez cette fonction, vous devez garder à l’esprit que ce sera toujours Xiaomi qui décidera finalement quand recevrez-vous les mises à jour des nouvelles versions de votre système d’exploitation, à la fois Android et MIUI.

N’attendez pas pour activer ce réglage simple, car MIUI 14 est livré avec de nouvelles fonctionnalités telles que reconnaissance automatique du texte dans les photosnouveaux widgets, amélioration et refonte des applications, et retour du coffre-fort d’applicationssaisissez d’autres modifications.

