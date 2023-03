Tout, partout, tout à la fois remporte le prix du meilleur film à la 95e cérémonie des Oscars

La comédie-action-drame-comédie absurde Tout partout tout à la fois a remporté l’Oscar du meilleur film lors de la 95e cérémonie des Oscars. Écrit, réalisé et coproduit par Daniel Kwan et Daniel Scheinert, un duo de cinéastes connu collectivement sous le nom de The Daniels, Tout partout tout à la fois emmène le public dans un voyage à travers un multivers de folie alors que chaque femme de l’icône martiale Michelle Yeoh est soudainement chargée de sauver non seulement le monde, mais la réalité elle-même.





Tout partout tout à la fois bat les goûts de All Quiet on the Western Front, Avatar : The Way of Water, The Banshees of Inisherin, Elvis, The Fabelmans, Tár, Top Gun : Maverick, Triangle of Sadness, et Femmes qui parlent pour l’Oscar du meilleur film, et trouve que le film d’action merveilleusement bizarre et émotionnel remporte le gros lot après tant de succès bien mérités.

Michelle Yeo (Tigre accroupi, Dragon caché, Shang-Chi et la légende des dix anneaux) fils Tout partout tout à la fois dans le rôle d’Evelyn Wang, une propriétaire de laverie insatisfaite et débordée qui veut simplement régler ses impôts. Mais avant même de pouvoir organiser sa paperasse, Evelyn doit d’abord faire face à une menace encore plus grande que l’Internal Revenue Service.

Elle est soudainement entraînée dans une bataille pour le multivers, une bataille qu’elle seule peut gagner, lorsqu’une rupture interdimensionnelle défait la réalité. Evelyn devient le héros le plus improbable car elle doit se connecter à des versions alternatives d’elle-même, canaliser ses nouveaux pouvoirs et combattre les dangers bizarres et déroutants du multivers alors que le destin du monde est en jeu.





Tout partout, tout à la fois a été un énorme succès pour A24

Le casting de soutien aux côtés de Yeoh comprend Stephanie Hsu (Shang-Chi et la légende des dix anneaux, Poker Face) comme Joy Wang, la fille d’Evelyn; Ke Huy Quan (Indiana Jones et le Temple Maudit, Les Goonies) dans le rôle de Waymond Wang, le doux et adorable mari d’Evelyn; La légende hollywoodienne James Hong (Gros problème dans la petite Chinele Kung Fu Panda franchise) en tant que Gong Gong, le père exigeant d’Evelyn; Jamie Lee Curtis (Halloween se termine, couteaux sortis) en tant que Deirdre Beaubeirdre, une redoutable inspectrice de l’IRS ; ainsi que Jenny Slate (Les hamburgers de Bob) et Harry Shum Jr (Asiatiques riches et fous, Glee).

Tout partout tout à la fois a été un énorme succès pour A24, recevant les éloges de la critique et du public, tout en devenant la sortie la plus rentable jamais réalisée par le studio. Le film a été nominé et a remporté toutes sortes de récompenses depuis son arrivée dans les salles en mars de l’année dernière.

Grâce à ses meilleures performances en carrière de la part de sa distribution principale, ainsi qu’à son approche, plutôt appropriée, de tout à la fois, y compris l’existentialisme, le nihilisme, l’absurde, la dépression, le fossé des générations et l’identité et l’expérience asiatiques-américaines, a été récompensé. deux Golden Globe Awards, cinq Critics’ Choice Awards, un BAFTA Award, quatre SAG Awards et sept Independent Spirit Awards. Tout partout tout à la fois a finalement été nominé pour un total de 11 Oscars, le plus cette année, dont celui du meilleur réalisateur pour Daniel Kwan et Daniel Schienert, de la meilleure actrice pour Michelle Yeoh et du meilleur acteur dans un second rôle pour Ke Huy Quan.