John Travolta s’étouffe en présentant le segment des Oscars in memoriam 2023

Les Oscars 2023 ont pris un moment pour rendre hommage aux personnes de l’industrie cinématographique décédées au cours de l’année écoulée.

Avant le début du segment émotionnel in memoriam, John Travolta a présenté le segment en exprimer comment les personnes décédées « ont touché nos cœurs » et « nous ont fait sourire ».

John Travolta prend la parole sur scène lors de la 95e cérémonie des Oscars le 12 mars 2023 à Hollywood, en Californie. Kevin Winter / Getty Images

L’acteur a ensuite présenté Lenny Kravitz, qui a interprété sa chanson de 2004 « Calling All Angels » au piano. La chanson exprime le manque de quelqu’un que vous aimez, avec des paroles comme « Tu me manques beaucoup / Peux-tu m’entendre sur ton nuage? »

Lenny Kravtiz se produit lors d’un hommage In memoriam aux Oscars le 12 mars 2023 à Los Angeles, en Californie. Chris Pizzello / AP

Certains des acteurs dont on se souvient dans le segment incluent Ray Liotta, décédé en mai dernier, ainsi que Raquel Welch, décédée à 82 ans en février.

Le défunt ami de Travolta, l’acteur Kirstie Alley, a également été rappelé dans le segment.

Le site Web de l’Académie, a.frame, a également partagé une liste complète honorant davantage de personnes qui ne figuraient pas dans le segment.

Hébergé par Jimmy Kimmel pour la troisième fois, le Oscars 2023 sont diffusés en direct du Dolby Theatre à Hollywood à Los Angeles à 20 h HE / 17 h PT, avec le tapis rouge commençant plus tôt.

En tête de liste des nominés comprennent « Tout, partout, tout à la fois » et « Les banshees d’Inisherin ». Le liste des artistes et présentateurs comprend Rihanna, la suivant Spectacle de la mi-temps du Super Bowlet la viralité Tube en langue télougou « Naatu Naatu.” Suivre AUJOURD’HUI.com pour une couverture complète des Oscars, y compris les gagnants de cette année et des moments inattendus.