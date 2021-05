Ed Sheeran donne des détails sur sa participation à « Yesterday »

En 2019, il s’est entraîné dans les salles de cinéma du monde entier « Yesterday », un film réalisé par Danny Boyle avec un scénario du célèbre cinéaste Richard Curtis dans lequel un jeune homme se réveille après une panne d’électricité mondiale pour se rendre compte qu’il semble être le seule personne au monde qui se souvient des Beatles et de leur musique.

En plus de présenter les débuts au cinéma de Himesh Patel, le film aurait eu une distribution stellaire comprenant de grands noms tels que Lily James ou la comédienne Kate McKinnon, recevant des critiques modérément positives et l’acceptation du grand public.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le troisième volet de « A Quiet Place » a déjà été écrit

Un élément central de l’intrigue est la présence particulière d’Ed Sheeran, qui joue brièvement lui-même et est chargé de présenter le protagoniste de l’histoire en tant qu’artiste émergent, qui a décidé d’interpréter la musique des Beatles comme ses propres créations.

Bien que la présence de Sheeran ait été bien accueillie par les fans du chanteur qui ont vu le film, la vérité est qu’il n’était pas le premier choix pour le rôle, comme l’artiste l’a révélé dans une récente interview avec BBC Radio 1:

Ils ont demandé à Chris Martin, il a dit non, ils ont demandé à Harry Styles, il a dit non et j’étais la troisième option.

«Hier, c’était amusant parce que Richard Curtis l’a écrit et il vit dans le Suffolk et me connaît très bien, moi et ma femme. Et si vous regardez le film, la prémisse est un gars qui devient très très très célèbre dans le monde entier et c’est assez incroyable qu’il soit si célèbre, il vient du Suffolk. Donc, il y avait ces facteurs auxquels je pensais: avez-vous écrit ceci à mon sujet? », A commenté Sheeran.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Thor Love & Thunder » aurait fini son tournage

Sheeran dit que le moment où Curtis lui a parlé pour la première fois du concept du film, il avait peur de poser des questions sur le rôle en raison de l’évidence qu’il a trouvée dans le concept concernant sa propre carrière. Auparavant, Danny Boyle avait souligné qu’Ed Sheeran était en fait le deuxième choix pour le rôle.