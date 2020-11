Comment utiliser la carte Fortnite V-Bucks

Avec les vacances qui approchent du coin, il n’y a pas d’autre cadeau parfait pour votre joueur Fortnite préféré qu’une carte Fortnite V-Bucks. Ou peut-être voulez-vous simplement vous faire plaisir! Quoi qu’il en soit, une carte Fortnite V-Bucks est un achat fantastique qui vous permettra de personnaliser votre avatar avec des produits cosmétiques sympas. Ce guide vous montrera comment utiliser les cartes Fortnite V-Bucks.

Qu’est-ce qu’une carte V-Bucks, exactement? C’est la monnaie du jeu utilisée dans la boutique d’objets Fortnite pour acheter des produits cosmétiques tels que des tenues, des enveloppements, des émoticônes et des skins d’armes. Les V-Bucks peuvent également être utilisés pour acheter le Battle Pass saisonnier.

Où acheter des cartes V-Bucks Fortnite

Les cartes Fortnite V-Bucks sont disponibles auprès des principaux détaillants (Amazon, Target, Best Buy, Walmart) aux États-Unis et au Canada.

Comment utiliser les cartes V-Bucks Fortnite

Le processus de rachat est simple. Sur un PC ou un appareil mobile, rendez-vous ici sur le site officiel d’échange de cartes Epic Games V-Bucks. Cliquer sur « Commencer, » qui vous invitera à vous connecter avec votre compte Epic Games, si vous n’êtes pas déjà connecté. Une fois connecté, entrez le code PIN qui figurait au dos de votre carte V-Bucks. ensuite choisissez la plateforme vous jouez à Fortnite. Une fois choisi, examinez les détails, en vous assurant que le compte de messagerie et la plate-forme corrects ont été saisis. Puis clique Confirmer et vos V-Bucks seront prêts à dépenser pour les nouvelles tenues et skins.

Remarque: Une fois échangées, les cartes V-Bucks ne peuvent pas être transférées entre les comptes. Dans de rares cas, vous pouvez contacter le support client d’Epic Games, mais il est toujours prudent de vérifier que vous utilisez vos cartes V-Bucks sur le bon compte avant de confirmer l’échange.

