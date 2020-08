Tout ce qui arrive sur Netflix en septembre et que regarder

Voici tout ce qui arrivera sur Netflix en septembre et ce que vous devez regarder. Crédit: Netflix

Le mois d’août touche à sa fin et septembre est presque arrivé. À la fin du mois prochain, ce sera l’automne. Pour l’instant, l’été est toujours aussi fort, même si au moins là où je vis, les journées sont heureusement devenues plus fraîches grâce aux moussons de fin d’été.

Le mois d’août a été un très bon mois pour le nouveau contenu Netflix, mais septembre promet d’être tout aussi bon, sinon meilleur.

J’ai en fait a écrit un article mettant en évidence certains des meilleurs originaux Netflix à venir sur le service de streaming le mois prochain, alors donnez-en une lecture car il comprend des bandes-annonces pour chacune des émissions et des films que je liste (qui sont, assez étrangement, tous un peu effrayants).

Au-delà de ces Netflix Originals, nous avons également l’ensemble Retour vers le futur trilogie débarquant le 1er septembre. Drame de la guerre civile Gloire atterrit également le 1er et vaut vraiment le détour. Je ne l’ai pas vu depuis des lustres, honnêtement, mais cela me semble plus opportun que jamais ces jours-ci.

Les familles et les enfants devraient donner Comment dresser votre dragon 2 une chance. Chaque film de cette série est merveilleux, bien que celui-ci puisse vous faire brailler. Tous les deux Les Muppets et Les Muppets les plus recherchés viennent également sur Netflix le mois prochain.

La photo en haut de cet article est pour le le dogme du Dragon anime basé sur l’excellent jeu vidéo RPG du même nom de Capcom. C’est dans ma liste “Top Netflix Originals” que je lie ci-dessus afin que vous puissiez voir la bande-annonce et plus sur l’émission là-bas.

La dernière saison de l’excellente comédie existentielle Le bon endroit baisse également en septembre. Si vous n’avez pas regardé cette émission, faites-le. Ce n’est pas seulement génial, cela vous fait réfléchir. Et c’est la finale de la série qui m’a fait pleurer comme un bébé. Je n’ai pas honte de le dire.

Voici tout ce qui arrivera sur Netflix en septembre:

1 sept.

Signets: Célébrer les voix noires – Famille Netflix

The Boss Baby: Obtenez ce bébé! – Famille Netflix

Felipe Esparza: Mauvaises décisions / décisions malas (2020) – Spécial comédie Netflix

La Partita / The Match – Film Netflix

Vrai: Journée de l’amitié – Famille Netflix

À la dérive

Anaconda

Retour vers le futur

Retour vers le futur partie II

Retour vers le futur III

Salon de coiffure

Barbie Princess Adventure

Borgen: Saison 1-3

Enfants de la mer

Coneheads

Gloire

Graisse

Magic Mike

Les Muppets

Les Muppets les plus recherchés

Pas un autre film pour adolescents

Pineapple Express

Possession

Les producteurs (2005)

The Promised Neverland: Saison 1

chat Botté

Dragon Rouge

Résidu

Pulsion sexuelle

Soeur, soeur: Saisons 1-6

Les Schtroumpfs

Faune

Zathura

2 sept.

Bad Boy Billionaires: Inde – Documentaire Netflix

Table du chef: BBQ – Documentaire Netflix

Freaks: Vous êtes l’un des nôtres – Film Netflix

3 sept.

Alfonso Padilha: Alma de Pobre – Spécial comédie Netflix

Amour, garanti – Film Netflix

Jeune Wallander – Netflix Original

4 sept.

Absent – Netflix Original

Je pense à la fin des choses – Film Netflix

L’Okoroshi perdu

Spirit Riding Free: Riding Academy: Partie 2 – Netflix Original

7 sept.

Spécial de minuit

Mon professeur de poulpe – Documentaire Netflix

Record de jeunesse – Netflix Original

J’attend Superman’

8 sept.

StarBeam: Saison 2 – Famille Netflix

9 sept.

Corazón Loco / Tant d’amour à donner – Film Netflix

Organisez-vous avec The Home Edit – Netflix Original

La Línea: Shadow of Narco – Documentaire Netflix

Mignonnes / Cuties – Film Netflix

Le dilemme social – Documentaire Netflix

10 sept.

La baby-sitter: Killer Queen – Film Netflix

Le cadeau: Saison 2 – Netflix Original

Greenleaf: Saison 5

Les chroniques d’Idhun – Netflix Anime

Julie et les fantômes – Famille Netflix

11 sept.

La duchesse – Netflix Original

Entreprise familiale: Saison 2 – Netflix Original

Copines: saisons 1-8

Comment dresser votre dragon 2

Pets United – Famille Netflix

Pokémon Journeys: The Series: Part 2 – Famille Netflix

Se busca papá / Papa recherché – Film Netflix

15 sept.

America’s Book of Secrets: Saison 2

Ancient Aliens: Saison 3

Cold Case Files Classic: Saison 1

La malédiction d’Oak Island: Saison 4

Hope Frozen: Une quête à vivre deux fois – Documentaire Netflix

Izzy’s Koala World – Famille Netflix

Michael McIntyre: Showman – Spécial comédie Netflix

Pawn Stars: Saison 2

Le jeu de rap: Saison 2

Les Schtroumpfs: Saison 2

Chroniques Taco: Volume 2 – Netflix Original

L’univers: Saison 2

16 sept.

Bébé: Saison 3 – Netflix Original

Challenger: Le vol final – Documentaire Netflix

Le diable tout le temps – Film Netflix

MeatEater: Saison 9 – Netflix Original

Le paramédic – Film Netflix

Signes: Saison 2 – Netflix Original

Chantez! – Netflix Original

17 sept.

Le dogme du dragon – Netflix Anime

Le dernier mot – Netflix Original

18 sept.

American Barbecue Showdown – Netflix Original

Jurassic World: Camp Cretaceous – Famille Netflix

Ratched – Netflix Original

21 sept.

Une chanson d’amour pour Latasha – Documentaire Netflix

22 sept.

Chico Bon Bon: Singe avec une ceinture à outils: Saison 3 – Famille Netflix

Jack Whitehall: voyage avec mon père: Saison 4 – Netflix Original

Embrassez le sol

Le Playbook – Documentaire Netflix

Mighty Express – Famille Netflix

23 sept.

Enola Holmes – Film Netflix

Attendre…

24 sept.

The Chef Show: Saison 2 – Documentaire Netflix

Du vrai acier

25 sept.

Un crime parfait – Documentaire Netflix

Country-Ish – Netflix Original

Méchant C

Les fichiers de l’infirmière de l’école – Netflix Original

Sneakerheads – Netflix Original

26 sept.

The Good Place: Saison 4

27 sept.

Mauvais enseignant

Van Helsing: Saison 4

28 sept.

Dont le vote compte, expliqué – Netflix Original

29 sept.

Michelle Buteau: Bienvenue à Buteaupia – Spécial comédie Netflix

Bienvenue dans la mort subite

30 sept.

American Murder: The Family Next Door – Documentaire Netflix

Wentworth: Saison 8

