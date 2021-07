Bryce Hall commente une photo virale de lui en train d’embrasser l’influenceur masculin Ari Aguirre

Bryce Hall est-il célibataire ? Les fans ont émis l’hypothèse qu’il pourrait être en couple avec Ari Aguirre après avoir partagé un baiser public.

Bryce Hall a commenté une photo virale de lui en train d’embrasser l’influenceur masculin Ari Aguirre.

Vendredi 23 juillet, une photo de Bryce – qui était auparavant avec la star de TikTok Addison Rae – embrassant Ari a commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bryce Hall (@brycehall)

On ne sait pas qui les a surpris dans les moments intimes, mais la YouTubeuse Tana Mongeau, qui était présente à l’événement où l’image a été prise, a réagi à la photo sur Twitter. elle a tweeté: « Je tourne le dos pendant 1 seconde HAHAHAHAHA », à côté de l’image virale. Ari a ensuite partagé une histoire Instagram dans laquelle il a appelé Bryce son « petit ami ».

i turn my back for 1 second HAHAHAHAHA https://t.co/U54RzjHdo0 — CANCELLED (@tanamongeau) July 23, 2021



LIRE LA SUITE: Les fans de Bryce Hall supplient la star de TikTok de ne pas combattre KSI car il « perdra »

Bryce Hall est-il gay ou bi ?

Et dans une autre histoire Instagram, Bryce aurait dit à Ari : « Souviens-toi quand nous nous sommes embrassés. » Ari a alors répondu : « Oh, c’est arrivé ? » Bryce confirme alors qu’ils ont partagé un baiser.

Maintenant, il est possible que Bryce et Ari aient joué une farce aux paparazzi ou à quiconque a pris la photo en question, mais les fans de Bryce ont spéculé sur sa sexualité. Bryce n’a pas confirmé comment il s’identifie.

Il a cependant commenté embrasser des hommes sur YouTube. Dans une nouvelle vidéo YouTube intitulée « J’AI KNOCKED MY HATER OUT! » Bryce a brièvement évoqué l’incident. Il a commencé par complimenter Trop chaud pour le manipuler le « camion à benne basculante » de la star Harry Jowsey. Harry dit ensuite: « Tu as été un vrai sus récemment, que se passe-t-il? J’ai vu deux vidéos sur ma page For You de toi en train d’embrasser un autre homme adulte. » Bryce a répondu: « D’accord, c’est vrai. » Quelques secondes plus tard, Harry et Bryce s’embrassent sur les lèvres…

Bryce a depuis déclaré qu’il n’embrasserait plus d’hommes sur les lèvres. Dans une autre vidéo, Bryce a déclaré: « En passant, j’ai embrassé 10 mecs pour mon dernier Vlog et ça a floppé. Je ne le ferai plus jamais parce qu’évidemment, il n’y a pas de vues.

« Je suppose que je dois embrasser Riley [Hubatka]. Je dois encore le faire. Dans la prochaine vidéo, nous embrasserons Riley. »

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂