Tom Holland confirme Spider-Man 4 et explique quand il pourrait sortir

Après qu’Amy Pascal ait annoncé le développement d’un quatrième volet, l’acteur britannique a évoqué ses projets à venir. A quel stade en est la production de Marvel et Sony Pictures ?



© Chuck ZlotnickTom Holland pourrait jouer dans Spider-Man 4.

Oupshomme de droite 4 est en développement ! C’est ainsi qu’il l’a confirmé Tom Hollandle dernier acteur à jouer le célèbre Peter Parker à l’écran dans le cadre de la Univers cinématographique Marvel. Après d’interminables spéculations après le succès de Spider-Man : Pas de retour à la maisonqui l’a réuni avec ses prédécesseurs Tobey Maguire et Andrew Garfield, l’artiste britannique a assuré que l’idée est toujours d’actualité.

Depuis que Holland a été introduit dans le MCU avec Captain America : Guerre Civile, l’interprète de Spider-Man a conquis l’affection du public. C’est ainsi qu’il a eu sa propre trilogie, en plus de sa participation à des longs métrages à succès tels que Avengers : guerre à l’infini et Avengers : Fin de partie. Sony Pictures n’a pas l’intention de le laisser partir si vite, et apparemment l’acteur ne veut toujours pas dire au revoir à son personnage.

Dans le cadre de la présentation de La salle bondée, sa nouvelle série pour Apple TV+, Tom Holland a révélé à Variety qu’ils sont en train de développer un quatrième opus. « je ne peux pas en parler mais Je peux dire que nous avons eu des réunions», a-t-il avoué après quelques mois de rumeurs à ce sujet.

« Nous avons mis les rencontres en pause par solidarité avec les écrivainss », a-t-il précisé en référence à la grève des scénaristes qui pourrait retarder certains projets. Et il a insisté :Il y a eu plusieurs conversationsmais à ce stade, ils sont très, très tôt”. De cette façon, il a confirmé que, au moins dans les deux prochaines années, il ne pouvait pas se voir homme araignée à nouveau sur l’écran.

+ Qu’a dit Amy Pascal à propos de Spider-Man 4 ?

Amy Pascalle président de Sony Pictures, a évoqué la possibilité d’un quatrième volet de homme araignée lors de la première de Spider-Man: à travers le Spider-Verse. Le producteur a noté : « Allons-nous faire un autre film ? bien sûr que nous le ferons. Nous sommes dans le processus, mais pendant la grève des scénaristes personne ne travaille. Nous sommes tous des empathes et une fois qu’ils se rencontreront, nous commencerons « .

