Tous les retraits Netflix que vous ne pourrez plus voir d’ici novembre 2021

Encore une fois, nous apportons de mauvaises nouvelles pour les abonnés du service de streaming Netflix et ce sont les contenus qui ne seront plus disponibles dans la bibliothèque à partir des jours suivants jusqu’à la fin du 11ème mois de l’année. Il est courant que la plateforme choisisse de rejeter certaines séries et films pour différentes raisons qui peuvent être l’expiration des contrats de droits ou simplement qu’elles souhaitent donner plus d’importance à leurs productions originales.

Cela a été des mois compliqués pour les utilisateurs, puisqu’au cours du mois d’octobre, ils ont dit au revoir aux grands films tels que Le chevalier noir, Dunkerque, la liste de Schindler, les animaux fantastiques et où les trouver et Forrest Gump. Ces dernières semaines, ils ont également quitté le catalogue Dumb and Dumber, L’Aviateur, Top Gun, The Hunger Games, Mission Impossible 6 et la saga complète de Matrice. Tout cela sera ajouté à la liste suivante que nous vous présenterons avec tout ce que vous ne pourrez plus voir sur la plateforme. Découvrez les retraites à partir du 22 novembre !

+ Retraits Netflix pour le reste de novembre 2021

22 NOVEMBRE

– La loi d’Okafor

-Apollon 13

– La contrebande

– Divorce

– L’expérience Falz

– Hulk

– King Kong

– Un voyage en Jamaïque

– Dames à la guerre

– Scott Pilgrim contre Les ex de la fille de mes rêves

– Sept dates et demie

-Ted

– Bons voisins

23 NOVEMBRE

– Mars | Série documentaire

25 NOVEMBRE

– Beautés la nuit

– Stagiaire mode

– Beauté inattendue

26 NOVEMBRE

– Le gratte-ciel

– Pure-sang

