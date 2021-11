Chris Hemsworth prouve qu’il est Thor dans ce projet qui l’éloigne de Marvel

in

Chris Hemsworth impressionné le monde entier avec son comportement physique et son charisme dans le premier opus de Thor. L’acteur australien a développé sa masse musculaire avec un entraînement intense et une alimentation adaptée au niveau d’un athlète professionnel. Maintenant National Geographic et Disney + ils veulent que l’interprète les aide à montrer quelles sont les limites du corps humain.

La nouvelle proposition avec l’interprète de Thor il s’appelle Illimité et dans le programme, nous pouvons voir Hemsworth dans différentes expériences scientifiques qui cherchent à établir les limites de l’être humain et jusqu’où vont les conditions de santé lorsque le corps est mis à l’épreuve dans des situations extrêmes où, apparemment, un super-héros peut bien fonctionner.

Chris Hemsworth est un vrai super-héros !

Chris Hemsworth parcouru le monde pour, de cette façon, tester différentes théories de scientifiques importants qui mettent en évidence comment les êtres humains peuvent activer leur plein potentiel et « capacités spéciales ». Un pari risqué pour le physique de l’acteur australien qui a été encouragé car il est en condition physique « Imbattable ».

« Quand j’ai été approché par National Geographic et Disney + pour faire une docu-série explorant les concepts modernes de vie plus longue et en meilleure santé, j’ai trouvé cela fascinant. Nous nous sommes amusés à imaginer une série d’expériences folles et ridicules illustrant à quel point les limites du potentiel sont poussé. Puis ils m’ont dit que c’était moi qui aurais à faire les expériences. C’est parti ! « fit remarquer Hemsworth.

Dans la vidéo qu’il a partagée sur ses réseaux sociaux, on peut voir l’acteur pendu à une corde entre des montagnes, nager dans des eaux glaciales, traîner des véhicules et aussi marcher entre des gratte-ciel en plus de nombreuses autres activités qui mettent sa vie en danger. Impressionnant! Le projet atteindra Disney + quelque part en 2022.

Toujours pas abonné Disney + accéder aux contenus exclusifs de la plateforme ? S’abonner dans ce lien. Tu ne le penses pas!

+ Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant :

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois à l’intérieur de l’application, dans le moteur de recherche, mettez « SpoilerBV » et vous pourrez ensuite nous donner un abonnement pour rester au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂