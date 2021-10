Jessica Barden annonce sa grossesse sur Instagram avec une photo de baby bump

« Je ne posterai jamais mon enfant ici donc c’est toujours un compte meme »

Jessica Barden, vedette de La fin du putain de monde, a annoncé qu’elle était enceinte (19 octobre).

Annonçant la nouvelle sur Instagram à ses 2,1 millions de followers, Jessica a posté une photo d’elle avec un baby bump tout en portant une simple chemise blanche et un jean bleu.

En légende, elle a écrit : « Si je ne t’ai pas répondu et que tu avais l’impression que je t’évitais, c’est parce que j’étais enceinte toute l’année ».

L’actrice de 29 ans a poursuivi : « Merci à tous ceux avec qui j’ai travaillé en Australie, je suis tellement reconnaissante d’avoir pu travailler enceinte et je n’aurais pas pu le faire sans les soins et le soutien de tout le monde. J’adore être la mère de quelqu’un. Je ne posterai jamais mon enfant ici, donc c’est toujours un compte meme. »

Photo de grossesse de Jessica Barden. Photo : Instagram @jessybarden

En raison du libellé du message de Jessica, il semble que Jessica ait déjà eu le bébé, mais ce n’est pas immédiatement clair au moment de la rédaction.

Des amis et des fans ont inondé la publication Instagram de Jessica de messages de félicitations. La publication compte près de 250 000 likes après seulement une heure.

Cette année, Jessica a été occupée à tourner une nouvelle série Netflix intitulée Des morceaux d’elle, basé sur le thriller écrit par Karin Slaughter.

La description de la série sur IMDB se lit comme suit : « Quand un samedi après-midi au centre commercial avec sa mère explose soudainement dans la violence, la conception d’une jeune femme à la dérive de sa mère est changée à jamais. Alors que les chiffres du passé de sa mère commencent à refaire surface, elle est forcée de part en courant et dans ce voyage, commence à reconstituer la vérité sur l’identité antérieure de sa mère et découvre les secrets de son enfance.

Jessica jouera un personnage nommé Jane dans les 8 épisodes et jouera aux côtés de Toni Colette et Game of Thrones star Joe Dempsie.

Toutes nos félicitations à Jessica !

