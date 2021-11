Le boîtier standard blanc pour les AirPod est trop ennuyeux pour vous ? Préférez-vous quelque chose de plus coloré ou chic? Alors peut-être que ces étuis AirPods sont exactement ce que vous voulez.

Étui AirPods d’ISY





ISY CEI-1000



Le boîtier AirPods d’ISY est disponible en quatre couleurs différentes : noir, rose, transparent et blanc. Il se compose de silicone très fin et se glisse sur le boîtier normal des AirPods. L’ISY IEC-1000 est compatible avec le boîtier des AirPods (1ère génération) et AirPods (2ème génération). Le chargement sans fil est possible malgré le couvercle de protection et le voyant d’état LED est également visible.

Boîtier AirPods de Decoded





Etui décodé en cuir rose



Le fournisseur tiers Decoded propose des boîtiers pour tous les modèles d’AirPod courants – pour les boîtiers plus minces de la première et de la deuxième génération ainsi que pour les boîtiers plus larges des AirPods Pro et AirPods (3e génération). La spécialité de Decoded : les housses sont en cuir et ont donc un aspect particulièrement haut de gamme.

Étui AirPods de Nomad





Étui Nomad AirPod



Semblables aux housses de Decoded, les housses de protection de Nomad sont en cuir véritable. Ils sont disponibles en noir ou en marron et s’adaptent au boîtier des AirPod de première et deuxième génération. Il y a une découpe pour le connecteur Lightning sous les coques, la recharge sans fil est toujours possible avec la coque.

Combien coûtent les étuis AirPods ? Selon la qualité, le modèle de casque compatible et les matériaux utilisés, les étuis AirPods coûtent généralement entre 10 et 40 euros.

Étui AirPods d’Urban Armor Gear





Urban Armor Gear Hardcase Noir / Orange



Si vous préférez un look avant-gardiste et militaire, les étuis AirPods d’Urban Armor Gear sont faits pour vous. Il existe des variantes pour les AirPods 1ère et 2ème génération ainsi que les AirPods Pro. Les étuis sont en silicone texturé ou en polycarbonate et sont protégés contre les chocs et les chutes selon la norme militaire MIL-STD-810G 516.6. Le chargement sans fil est possible avec les étuis, et il y a aussi un mousqueton pour la fixation à une ceinture ou à un sac à dos.

Étui Case-Mate AirPods





Étui transparent résistant Case-Mate



Le fabricant Case-Mate propose des étuis pour tous les AirPods disponibles, c’est-à-dire les AirPods 1., 2. et 3e génération ainsi que les AirPods Pro. Les étuis sont disponibles en transparent ainsi qu’en aspect bulle de savon, avec des éléments scintillants et en noir. Toutes les housses ont un clip anneau en métal pratique pour la fixation à un sac, un sac à dos ou un porte-clés. Les boîtiers ont une ouverture pour le port Lightning et prennent en charge le chargement sans fil.

Étuis AirPods d’Ideal of Sweden





Idéal de Suède AirPod Case Apple Mint Swirl Marble



Si vous préférez quelque chose d’un peu plus inhabituel, jetez un œil aux boîtiers AirPods du fabricant Ideal of Sweden. Les étuis sont imprimés de motifs colorés tels que « Mint Swirl Marble », « Night Sky Snake » ou « Mint Croco » et sont donc définitivement un accroche-regard. Les boîtiers sont disponibles pour les AirPods Pro et les AirPods 1ère et 2ème génération, ils sont compatibles avec les chargeurs sans fil du fabricant.