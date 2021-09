Tous les ex de Kate Hudson – et son fiancé actuel – ont 1 chose surprenante en commun

Kate Hudson et son amour de longue date, Danny Fujikawa, ont récemment annoncé leurs fiançailles. Le couple a commencé à se fréquenter en 2016 et célèbre souvent leur romance sur la page Instagram de l’acteur.

Les noces à venir d’Hudson ne seront pas la première fois que le Quelque chose emprunté star a marché dans une allée de mariage. L’acteur, 42 ans, a changé plusieurs fois de partenaire, et ils partagent tous un trait caractéristique similaire.

Kate Hudson a prouvé qu’elle avait un type devant elle fiancé

En tant que fille de Goldie Hawn, Hudson a passé la majeure partie de sa vie aux yeux du public. Cependant, sa renommée a augmenté lorsqu’elle a réservé un rôle principal dans Presque connu, créé en 2000. Une fois que le film a décollé, Hudson a commencé à travailler sur plusieurs films tout au long des années.

Entre ses rôles au cinéma, l’acteur s’est fait connaître pour ses relations personnelles. Tout au long de la renommée de Hudson, elle a eu une relation amoureuse avec Nick Jonas et d’autres célébrités. Les romances sont survenues après son divorce avec le chanteur des Black Crowes Chris Robinson en 2007. Hudson a également été fiancée au leader de Muse Matt Bellamy jusqu’en 2015.

L’histoire des fréquentations de l’acteur et ses récents fiançailles avec le membre du groupe Chief Fujukawa prouvent qu’elle aime passer du temps avec les musiciens. Dans une interview de mars 2021 avec InStyle, la fille du musicien Bill Hudson a admis qu’elle ressentait une attirance énergique pour les artistes.

« Je suis attiré par les musiciens, point final », a déclaré Hudson. « De l’extérieur, oui, je comprends. « Oh, j’aime une rock star », ou quoi que ce soit d’autre. Mais ce n’est pas vraiment ça. La raison pour laquelle je me connecte si profondément avec les musiciens… c’est parce que nous nous connectons tous à la musique d’une manière que vous n’avez pas à expliquer. Vous le ressentez simplement, et c’est quelque chose que vous aimez. Le style de vie n’est pas quelque chose dont on tombe amoureux.

Comment Kate Hudson l’a-t-elle rencontrée fiancé Danny Fujikawa ?

Après sa séparation de Bellamy, Hudson est restée célibataire pendant un certain temps. Elle s’est vite rendu compte qu’elle n’avait pas à chercher bien loin lorsqu’elle a décidé de retrouver l’amour. Les Guerres de mariée l’acteur a commencé à sortir avec Fujikawa en 2016.

Bien qu’ils aient commencé à se fréquenter peu de temps après, le couple a été des amis proches pendant 15 ans avant de devenir amants. Hudson a partagé sur Instagram en 2017 que Fujikawa se connaissait lors de son mariage avec Robinson.

« La première fois que j’ai rencontré Danny, j’avais 23 ans et j’étais extrêmement enceinte de Ryder », a-t-elle écrit dans une longue légende. « Ses demi-soeurs sont mes meilleures amies @sarafoster @erinfoster, et c’est ainsi que nous sommes dans le même cercle depuis plus d’une décennie ! Il y a un an aujourd’hui, Danny m’a emmené faire une randonnée et ce que je pensais n’être qu’une randonnée avec un ami de la famille s’est très rapidement transformé en un premier rendez-vous inattendu.

Combien d’enfants a Hudson ?

En octobre 2018, la romance de Fujikawa et Hudson leur a permis d’agrandir leur famille. Cette année-là, le couple a accueilli leur premier enfant ensemble, Rani Rose Hudson Fujikawa. La fille d’Hudson est la plus jeune de ses trois enfants. Les Comment perdre un mec en 10 joursLa star a Ryder Robinson, 17 ans, avec son ex-mari. De plus, Hudson et Bellamy partagent un fils, Bingham, 10 ans.

Félicitations à l’heureux couple !