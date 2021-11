Tom Holland serait le méchant de service dans le film Sinister Six

Il y a quelques jours Tom Holland Il a avoué que s’il continuait à jouer à Spider-Man après l’âge de 30 ans, c’est parce qu’il faisait quelque chose de mal avec sa carrière professionnelle. De cette façon, et compte tenu du fait que l’interprète a déjà franchi la barrière des 20, il lui resterait peu de tickets comme le wall-crawler dans le Univers cinématographique Marvel. Cela n’empêche pas les producteurs et les créatifs de proposer des idées pour son personnage.

L’une des alternatives qui semble forte sur Internet est le film centré sur le groupe de méchants connu sous le nom de sinistre six. Cette équipe d’élite est composée, dans les romans graphiques, de différentes formations. Ce ne sont pas toujours les mêmes personnages, mais le danger qu’ils représentent pour Spidey est inégalé. Le héros doit utiliser toute sa ruse et son pouvoir pour les affronter.

Tom Holland « le méchant » ?

La vérité est que le projet aurait Spider-Man lui-même comme antagoniste, joué à cette occasion par le bien de Tom Holland. L’idée est de faire un film du point de vue des méchants et comment leur combat contre un champion de la justice aussi efficace que Peter Parker est développé. Après tout, le sympathique Spidey occupe ce poste depuis longtemps et il est toujours debout.

Une autre rumeur ? Venom serait tiré du jeu, puis du film, projeté par Sony, aurait la rencontre attendue entre l’antihéros représenté par Tom Hardy et le wall-crawler de Tom Holland. Cette caractéristique donnerait au film un attrait important pour les adeptes de ces personnages qui le demandent. « Rencontre » depuis que le symbiote est sorti sur grand écran.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison présente une sorte d’équipe de méchants. Il n’y en a pas six, à notre connaissance, et ils viennent aussi de réalités différentes. C’est pourquoi nous doutons que le line-up qu’il présentera Sony dans votre film est le même que Univers cinématographique Marvel. Encore moins avoir accès à des méchants comme Morbius et Kraven The Hunter. Il faudra attendre !

+ Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant :

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois à l’intérieur de l’application, dans le moteur de recherche, mettez « SpoilerBV » et vous pourrez ensuite nous donner un abonnement pour rester au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂