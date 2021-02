Minecraft vous permet de formater le texte affiché dans des objets particuliers et des propriétés universelles pour avoir des couleurs ou un formatage différents. Ces propriétés d’édition permettent une meilleure mise en valeur des informations importantes, une lecture plus facile ou simplement ajouter de la saveur au jeu. Ci-dessous, nous avons fourni la liste complète des formats et des codes de couleur et expliqué comment les définir.

Tous les codes de couleur et de format Minecraft

La première chose que vous devez savoir sur la mise en forme du texte dans Minecraft est que vous devez utiliser le symbole de section (§) avant le chiffre ou la lettre associé aux couleurs et formats. Ce symbole peut être tapé sans pour autant copier et coller. Utilisez la méthode indiquée ci-dessous pour saisir ce symbole (s’applique à la plupart des claviers standard).

Maintenez Alt (surligné en rouge) Appuyez sur le pavé numérique 2 (surligné en bleu) Appuyez sur le pavé numérique 1 (surligné en violet)

Lorsque vous suivez la méthode ci-dessus, vous tapez le symbole §. Immédiatement après ce code doit être le numéro ou la lettre que vous souhaitez utiliser dans la liste ci-dessous. Le texte suivant le code aura le format ou la couleur.

Exemple: §MBonjour le monde!

Résultat: Bonjour le monde!

Codes de format

Barré Compatible Bedrock: Non Code: §M Exemple: Bonjour!

Souligner Compatible Bedrock: Non Code: §N Exemple: Bonjour!

Gras Compatible Bedrock: Oui Code: §L Exemple: Bonjour!

Obscurci Compatible Bedrock: Oui Code: §K Exemple: Bonjour

Italique Compatible Bedrock: Oui Code: §O Exemple: Bonjour!

Réinitialiser Compatible Bedrock: Oui Code: §R Exemple: Bonjour!



En rapport: Comment créer et utiliser une connexion dans Minecraft – Guides de jeu Pro

Codes de couleur

Nous avons placé un arrière-plan comparable à celui du chêne Minecraft afin que vous puissiez avoir une idée générale de l’apparence des couleurs dans le jeu.

Noir Code: §0 Exemple: Bonjour!

Bleu foncé Code: §1 Exemple: Bonjour!

Vert foncé Code: §2 Exemple: Bonjour!

Aqua foncé Code: §3 Exemple: Bonjour!

Rouge foncé Code: §4 Exemple: Bonjour!

Violet foncé Code: §5 Exemple: Bonjour!

Or Code: §6 Exemple: Bonjour!

grise Code: §7 Exemple: Bonjour!

Gris foncé Code: §8 Exemple: Bonjour!

Bleu Code: §9 Exemple: Bonjour!

Vert Code: §une Exemple: Bonjour!

Aqua Code: §B Exemple: Bonjour!

rouge Code: §C Exemple: Bonjour!

Violet clair Code: §ré Exemple: Bonjour!

Jaune Code: §E Exemple: Bonjour!

blanc Code: §F Exemple: Bonjour!

Minecoin Gold Code: §g Exemple: Bonjour!



C’est tous les formats de code pour l’instant! Nous mettrons à jour ce guide si d’autres sont ajoutés ou modifiés.

Saviez-vous que vous pouvez faciliter la recherche d’une forteresse du Nether? Consultez notre guide pour voir comment!