Pourquoi regarder Yellowjackets, l’étrange thriller dont tout le monde parle

La troublante série Yellowjackets raconte l’histoire d’un groupe de jeunes qui vivent une tragédie et font tout ce qu’il faut pour survivre. Viennent ensuite les conséquences !

vestes jaunes C’est le thriller du moment et son intrigue troublante a déjà captivé le public mondial qui n’arrête pas de parler de cette série. Bien sûr, sa ressemblance avec une tragédie de la vie réelle ajoutée au casting stellaire du spectacle et une histoire qui choque le spectateur font de ce spectacle une expérience unique qui fascine tous ceux qui donnent une chance au spectacle et s’assoient pour en profiter.

L’idée de la série a été fortement influencée par l’expédition Donner et la catastrophe du vol des Andes en 1972, deux histoires vraies sur des personnes qui se sont tournées vers le cannibalisme pour survivre. Une œuvre classique de la littérature influence également ce spectacle : Seigneur des mouches, à partir de Guillaume Golding, seulement que dans ce cas les protagonistes sont un groupe de femmes.

Le thriller le plus captivant du moment

« En 1996, une équipe de footballeuses du New Jersey se rend à Seattle pour un tournoi national. En survolant le Canada, leur avion s’écrase en pleine nature et les autres membres de l’équipe doivent survivre pendant dix-neuf mois. La série raconte leurs tentatives de survie tout en suivant leur vie actuelle en 2021., dit le synopsis de cette histoire captivante.

Sur le site de la revue Tomates pourries, 100% des 55 avis sont positifs, avec une note moyenne de 8,1/10. Le consensus stipule ce qui suit : « Un mélange de genres qui se mélange parfaitement, Yellowjackets présente un mystère absorbant avec beaucoup de piquant ». Pour sa part, métacritique lui a attribué une note de 78 sur 100 sur la base de 27 critiques, indiquant « avis généralement favorables ».

vestes jaunes étoiles Melanie Lynskey, Sophie Nélisse, Tawny Cypress, Jasmin Savoy Brown, Juliette Lewis, Sophie Thatcher, Christina Ricci, Sammi Hanratty, Warren Cole, Jack Depew, Ella Purnell et Steven Krueger. La série, créée par Ashley Lyle et Bart Nickerson, peut être appréciée via la plateforme de streaming Paramount+.

