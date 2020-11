Lil Durk a appris le tournage de King Von sur IG Live

Comme on le voit dans un nouveau clip vidéo, il semblerait que Lil Durk soit venu pour apprendre le tournage fatal de King Von sur Instagram Live.

Après la mort tragique du roi Von, qui a succombé à des blessures par balle à l’âge de vingt-six ans, beaucoup attendaient que son associé Lil Durk parle de l’incident. Pour ceux qui ne le savent pas, King Von a signé sur le label de disque Only The Family de Lil Durk en 2018, après avoir été libéré de sa peine de prison de trois ans et demi. Sur le tout nouvel album de Von Bienvenue à O Block, qui a atterri le 30 octobre, Durk l’a retenu avec deux apparitions d’invités sur le projet. Johnny Louis / Getty Images Bien que Durk n’ait pas encore publié de déclaration sur le décès de son ami et signataire, un nouveau clip a fait surface révélant le moment où il est venu apprendre que le roi Von avait été abattu. Cela est d’autant plus déchirant étant donné à quel point Durk semble jovial au début, faisant passer de la nouvelle musique dans une session Instagram Live. Peu de temps après, les commentaires ont commencé à affluer, informant Durk que le roi Von avait été abattu – certains messages faisaient même allusion à sa mort, bien que cela n’ait pas été confirmé à l’époque. Finalement, Durk saisit l’afflux de messages et semble contempler ce qu’il voit; N’oublions pas qu’il n’y a pas longtemps, les trolls ont inondé IG Live d’YK Osiris avec des messages similaires selon lesquels Lil Uzi Vert avait été tué. Seulement cette fois, les fans ont dit vrai – il n’a pas fallu longtemps avant que Durk n’interrompe la session sans un mot. Il faut se demander si l’incident de YK Osiris lui a traversé l’esprit au début, conduisant à sa réaction apparemment retardée. Compte tenu de tout ce qui s’est passé concernant la mort de Von, il est difficile d’imaginer comment Lil Durk doit se sentir en ce moment – nos pensées et nos condoléances vont à lui, ainsi qu’à la famille, aux amis et aux fans de Von. Repose en paix au Bienvenue sur O Block rappeur, un autre talent hip-hop en plein essor disparu trop tôt.