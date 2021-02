Un tout nouveau halo a été ajouté à Roblox Royale High dans le cadre de la mise à jour de la Saint-Valentin. Vous aurez besoin des bonnes réponses à l’histoire de la fontaine si vous voulez avoir une chance de gagner le nouveau Halo de la Saint-Valentin 2021.

Comment obtenir le Halo de la Saint-Valentin 2021 dans Roblox Royale High

Pour obtenir le Halo de la Saint-Valentin 2021, vous devez choisir la bonne réponse lors d’une histoire de fontaine, ce qui est rendu possible en vous asseyant à la fontaine. Cependant, répondre correctement ne garantit toujours pas que vous gagnerez un halo – le taux de réussite diffère pour tous les joueurs.

Voici un aperçu de tous les résultats possibles d’une histoire de fontaine:

Gagnez des diamants

Perdez des diamants

Gagnez des XP aléatoires

Gagnez un halo

Dans certains cas, Royale High les joueurs ne seront récompensés de rien, malgré le choix de la bonne réponse lors d’une histoire de fontaine. Le facteur chance impliqué est ce qui rend la victoire d’un Halo de la Saint-Valentin si rare, mais tout aussi excitant si vous gagnez.

Valentines Halo 2021 – Réponses Fountain Story

Il y a sept histoires de fontaines possibles à rencontrer lors de la tentative de gagner un Valentines Halo 2021. Ci-dessous, nous avons compilé les réponses qui offrent les meilleures chances d’obtenir cet accessoire rare.

L’histoire des roses sur la table

Réponse B: La rose rouge velours

Histoire du stand d’activité

Réponse A: Stand de dégustation de chocolat

Histoire du chef pâtissier Ashe

Réponse B: Aidez à rechercher le Teddy Zilla qui a fait un tel désordre.

Pingouin et l’histoire de la pierre

Réponse A: Aidez-le sur le rivage

Histoire de la grande roue / stand rose vif

Réponse A ou C: Sponge Cakes de Butler Ashe / Une jupe Valentina usée *

* Nous avons vu des rapports que les deux réponses fonctionnent.

Pas d’histoire de cueillette des fleurs

Réponse B: Demandez si vous pouvez avoir une rose rose

Histoire occupée de Cupidon

Histoire de Cupidon qui pleure

Ce sont toutes les histoires que nous avons rencontrées jusqu’à présent. Nous continuerons de mettre à jour cette page avec plus d’histoires de fontaines et de réponses au fur et à mesure qu’elles seront connues du Royale High communauté. Faites-nous savoir dans les commentaires si vous avez eu la chance de gagner un Valentines Halo 2021!

