Top Gun: Maverick vole au-dessus du Titanic au box-office national, près de 1,4 milliard de dollars dans le monde

Plus de deux mois se sont écoulés depuis Top Gun : Maverick a fait ses débuts dans les salles, mais le blockbuster de Tom Cruise refuse de bouger des palmarès du box-office. Top Gun : Maverick a maintenant survolé Titanesque au box-office national, gagnant 662 millions de dollars au total jusqu’à présent et dépassant la sortie théâtrale initiale de l’épopée de James Cameron et la réédition en 3D. Cependant, Titanesque reste toujours en tête après ajustement pour l’inflation et à l’échelle internationale, avec 2,2 milliards de dollars dans le monde.

Top Gun : Maverick a récolté 7 millions de dollars ce week-end, le 11e du film, et est sorti du top cinq pour la première fois. Cependant, il devrait réintégrer la liste la semaine prochaine, compte tenu du manque de versions très médiatisées ce mois-ci. Cependant, les écrans IMAX seront occupés par le film de Steven Spielberg ET l’extra-terrestrequi arrive le 12 août pour commémorer son 40e anniversaire.

Quant au box-office mondial, Top Gun : Maverick a dépassé celui de Marvel Panthère noire (1,348 milliard de dollars), et cela aussi, sans jouer en Chine ou en Russie, et aussi en pleine pandémie. Cependant, de la panthère noire le brut intérieur (700 millions de dollars) pourrait être difficile à battre mais reste en vue.

Top Gun : Maverick est actuellement le septième plus grand film jamais réalisé aux États-Unis et ne suit que Avengers : guerre à l’infini (678,8 millions de dollars), Panthère noire, Avatar (760 millions de dollars)Spider-Man : Pas de retour à la maison (804 millions de dollars), Avengers : Fin de partie (858 millions de dollars), et Star Wars : Le Réveil de la Force (936 millions de dollars). Ainsi, même dans le pire des cas, Top Gun : Maverick traversera Avengers : Infinity War’s 678 millions de dollars cumulés dans les prochaines semaines. Et actuellement assis à 1,35 milliard de dollars dans le monde, Top Gun : Maverick est presque certain de terminer sa tournée en salles avec au moins 1,4 milliard de dollars.





Top Gun : Maverick peut avoir battu Titanesque pour l’instant, mais le record ne tiendra pas longtemps. Titanesque célèbre son 25e anniversaire cette année, et James Cameron, comme on pouvait s’y attendre, se prépare à le sortir à nouveau, comme le rapporte Deadline. Cependant, la fente de décembre est occupée par des gens comme Avatar : la voie de l’eau et Shazam ! Fureur des Dieux, alors Titanesque débarquera dans les cinémas la prochaine Saint-Valentin.

Top Gun : le succès phénoménal de Maverick pourrait mener à une suite

Paramount Pictures

Top Gun 3 ressemble à une possibilité maintenant, grâce à Top Gun : Maverick’s performances triomphales au box-office. Le film a battu des géants comme Doctor Strange dans le multivers de la folie et Dominion du monde jurassique pour revendiquer sa place de film le plus rentable de 2022. Top Gun : Maverick est également le plus grand film de Tom Cruise de tous les temps, et il est prêt pour un énorme salaire – plus de 100 millions de dollars, ce qui pourrait être le salaire annuel le plus élevé qu’une star hollywoodienne ait jamais reçu.





Et si nous savons une chose, Hollywood ne laisse jamais passer une chance de gagner de l’argent. Top Gun : Maverick introduit un autre type d’expérience d’action avec ses séquences aériennes immersives, sans CGI et absolument captivantes. Il serait dommage de ne pas donner aux fans plus de la même chose, car les combats aériens et les combats aériens modernes ne sont pas beaucoup présentés dans les films ces jours-ci. Miles Teller a également confirmé les pourparlers de suite et a déclaré que le sort de Top Gun 3 est entre les mains de Cruise.

Espérons que Cruise et le Top Gun : Maverick équipe reviendra pour plus de spectacles sur grand écran à l’avenir.