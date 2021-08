Gardiens de la Galaxie : Pourquoi ne jouons-nous qu’à Star-Lord ?

« Marvel’s Guardians of the Galaxy » est le nouveau jeu que l’équipe d’Eidos-Montréal a développé avec la collaboration de Square Enix dans sa section publication, narrant une nouvelle aventure directement inspirée des bandes dessinées de cette équipe de hors-la-loi de l’espace composée de Star- Lord, Rocket Raccoon, Drax et Groot, qui a été planifié comme une expérience solo.

Cela signifie que pendant le jeu, nous ne prendrons le contrôle que de Star-Lord. Alors que les fans de « Guardians of the Galaxy » souhaitent pouvoir prendre le contrôle de Rocket ou de l’un des autres membres de l’équipe, les développeurs du jeu ont expliqué pourquoi le jeu ne prendra que le point de vue de son personnage principal.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Elden Ring ne présentera pas les écrits de George RR Martin dans le jeu

« Star-Lord, Gamora, Rocket, Drax et Groot respirent la personnalité. Nous voulions que les joueurs soient au centre de cette dynamique « , a déclaré Jean-François Dugas, directeur créatif de » Marvel’s Guardians of the Galaxy » lors d’une conversation avec VG247. « Donc, la question était : et si les joueurs étaient l’un des gardiens ? »

Et si nous les mettions à la place du « soi-disant » leader, et les laissions prendre de grandes décisions ? Et si les joueurs devaient s’adapter aux comportements inattendus du groupe ?

Selon Dugas, cette façon d’aborder l’histoire des « Gardiens de la Galaxie » permettra aux joueurs de se sentir comme un membre de plus de l’équipe au lieu d’être simplement un « dieu omniscient » qui les contrôle tous, gérant les réactions de la part des autres personnages aux décisions prises tout au long du jeu.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Fortnite ajoute officiellement un skin inspiré de « Will Smith »

«Être Star-Lord est vraiment stimulant, engageant et immersif. C’était la meilleure façon pour nous de raconter une véritable histoire de Guardian. Cela a été reconnu comme un geste courageux par de nombreuses personnes, mais c’était une vision qui servait un objectif passionnant. » « Marvel’s Guardians of the Galaxy » a une date de sortie prévue pour le 26 octobre et sera disponible pour PC, Nintendo Switch et toutes les consoles PlayStation et Xbox.