Quelle est la faute de Karma, film Netflix: distribution complète et intrigue

La plateforme Netflix a récemment publié »Quelle faute est le karma ? », le nouveau film mexicain réalisé par Elisabeth Miller qui met l’accent sur la culture pleine de superstitions qui accompagne de nombreux Mexicains et d’autres régions d’Amérique latine. Ici, nous rencontrerons deux sœurs avec deux vies différentes, l’une ayant une vie pleine de joie et l’autre ayant de la malchance depuis l’enfance.

Le réalisateur a repris l’histoire du film du roman en Laura Nortonen plus d’être une nouvelle version de la production espagnole intitulée »Ne blâmez pas le karma pour ce qui vous arrive en tant que connard », sorti en 2016 et réalisé par María Ripoll.

Complot de Qu’est-ce qui est à blâmer pour le karma?

L’histoire suit les deux sœurs alors qu’elles se retrouvent à différents moments de leur vie. Ici, nous verrons l’une d’entre elles mener une vie satisfaite, trouver l’amour et être sur le point de réaliser son plus grand rêve, tandis que l’autre a une aura pessimiste, étant convaincue que l’univers fait tout son possible pour qu’elle fasse mal. . Maintenant, avec leur rencontre, il semble que tout est sur le point de changer.

« Lorsque sa sœur cadette se fiance avec le garçon qu’elle aimait à l’adolescence, Sara doit découvrir si sa prétendue malchance est à l’origine de ses malheurs », lit-on dans le synopsis officiel du film Netflix.

Casting de À quoi le karma est-il à blâmer ?

Les actrices mexicaines Aislinn Derbez et Renata Notni jouent dans cette nouvelle comédie romantique, qui ont déjà joué dans de nombreux projets au cinéma et à la télévision. Notni a précédemment expliqué comment ce nouveau film se concentre sur l’amour familial, étant les liens qui sont cultivés depuis que nous sommes enfants. « L’amour vient de différentes manières, de différentes personnes, comme dans ce cas de À quoi le karma est-il à blâmer ? Un film qui traite de l’amour des sœurs », a-t-il mentionné.

Les autres membres de la distribution incluent Gil Cerezo, Miriam Chi Chim, Giuseppe Gamba, Maurico García Lozano, Muriel Hernández, Carmen Madrid, Romina Montalvo, Allie Morno et Carlos Morett. Le film a été créé le 3 août et est exclusivement sur la plateforme Netflix.