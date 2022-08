Ben Affleck et JLo se sont séparés pour être ensemble, comment ça se passe ?

célébrités

Ben Affleck et Jennifer Lopez se sont récemment mariés avec un contrat spécial entre les deux et la lune de miel s’est terminée par la décision de se séparer.

© GettyBen Affleck et Jennifer Lopez

Ben Affleck a mis fin à une brève liaison avec la jeune et belle actrice Ana de Armas pour reprendre la relation avec Jennifer Lopez, la figure mondiale avec qui il avait eu une relation il y a près de 20 ans. La vérité est qu’ils sont plus amoureux que jamais et ont décidé de faire le grand pas et de se marier dans la ville de Las Vegas, avec un contrat controversé entre les deux et une lune de miel attendue.

Cependant, les nouvelles disent Ben et JLo Ils auraient déjà décidé de se séparer, mais pas pour les raisons qu’un couple normal décide de rompre. En l’occurrence, il s’agit d’une stratégie de personnalités hollywoodiennes qui veulent se concentrer sur leur travail pour gagner plus d’argent tout en renforçant le lien amoureux, se manquant un peu plus chaque jour qui passe. Créatifs !

Séparé si tôt ?

Tous deux sont de grandes figures à Hollywood et ils ont déjà leurs agendas bien remplis avec l’actrice et chanteuse vivant en Europe et l’interprète faisant de même à Los Angeles où il va tourner des scènes pour la super production de Univers étendu DC, Aquaman et le royaume perdumettant en vedette son ami Jason Momoa où le mari de JLo revient en tant que Batman.

Une source qui connaît le couple a dit La vie hollywoodienne: « Ce qui rend leur relation unique, c’est qu’ils savent mieux que quiconque à quel point il est exigeant de faire ce qu’ils font. Ils croient vraiment que passer du temps séparés les rend plus forts et c’est parfait parce que lorsqu’ils sont séparés, ils gagnent tous les deux énormément d’argent. C’est une situation gagnant-gagnant. »évoqué de l’entourage de ces célébrités qui ont conquis le public dès qu’elles se sont liées amoureusement.

« Ils sont toujours en train de parler, d’envoyer des SMS et d’appeler par vidéo lorsqu’ils sont séparés au travail. Et le temps qu’ils passent loin l’un de l’autre rend les retrouvailles encore plus agréables. JLo aime le fait qu’elle sache que son mari sera là pour elle quoi qu’il arrive. »a mentionné la même source qui connaît parfaitement les coulisses du couple le plus célèbre d’Hollywood.

La réalité est d’être Ben Affleck cela signifie avoir des obligations contractuelles avec différentes productions, comme les films où il donnera bientôt vie à Batman. Être Jennifer Lopez il est également lié à des liens contractuels dans le monde du cinéma et de la musique. Ils le comprennent ainsi et c’est pourquoi ils ont choisi de se donner un espace pour contextualiser le couple tant que leur vie professionnelle le leur permet. Signe de maturité !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂