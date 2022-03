Daredevil Star Charlie Cox prend en charge une approche PG-13 Maintenant, le personnage est dans le MCU

La série Marvel Netflix, Casse-cou, est réputé pour sa représentation brutalement violente du justicier titulaire, mais maintenant que le personnage a été intégré à l’univers cinématographique Marvel plus large, le personnage devra-t-il désormais combattre le crime d’une manière plus conviviale et plus familière? Eh bien, selon la star de retour Charlie Cox, il soutiendrait une approche PG-13 pour Casse-coul’acteur estimant que si quelqu’un peut réussir, c’est bien Marvel Studios.

« Je ne mettrais pas les gens de Marvel devant le fait d’être en mesure d’accomplir cela. Je suis tellement fan de tout ce qu’ils ont fait jusqu’à présent, je ne les sous-estimerais pas du tout. Donc, s’ils voulaient faire une version plus PG de Daredevil, je les soutiens pour trouver un moyen de faire où cela corresponde totalement à tout ce que nous avons fait. Et peut-être qu’il y a un peu moins de sang, peut-être qu’il y a un peu de quoi que ce soit, mais je les soutiens pour le faire.

Acclamé par la critique Casse-cou séries Netflix, ainsi que les goûts de Le punisseur, Jessica Jones, et le reste de Les défenseurs, ont pu rendre les choses plus orientées vers les adultes lors de l’adaptation du matériel Marvel sur le service de streaming. Mais, maintenant que les personnages ont quitté le pays de Netflix pour le monde de Disney, les fans s’attendent à voir des scènes de combat sans effusion de sang la prochaine fois que Matt Murdock de Charlie Cox se glissera dans le costume rouge et le capuchon à cornes.

S’adressant à Comicbook.com, tandis que Charlie Cox soutient une version beaucoup moins violente de Casse-cou maintenant qu’il a rejoint le MCU, l’acteur pense toujours que la noirceur impliquée dans l’histoire du super-héros nécessitera une note plus élevée que Homme araignée.

« Cela peut absolument fonctionner, mais je suppose que ce que vous ne pouvez pas nier, c’est que Daredevil ne fonctionnera jamais aussi bien dans un monde PG que Spider-Man. Vous voyez ce que je veux dire ? C’est le point. Je pense que l’âge du personnage, la culpabilité chrétienne, son histoire avec les femmes et tout ça, c’est comme si c’était un peu plus mature, ça doit l’être. »

Charlie Cox a été réintroduit sous le nom de Matt Murdock lors du record de Spider-Man: No Way Home





Bien sûr, on a déjà vu Charlie Cox incarner Matt Murdock dans un cadre beaucoup plus familial, le personnage apparaissant lors de la première partie de Spider-Man : Pas de retour à la maison. Entrant sur la scène sous les acclamations du public (principalement), Murdock assiste Peter Parker de Tom Holland dans ses démêlés avec la justice avant de révéler timidement ses capacités surhumaines avec un sourire ironique.

Avec Cox maintenant de retour dans la mêlée, Holland espère que Spider-Man et Daredevil feront équipe à l’avenir. « C’était comme un atelier d’acteurs tout en travaillant avec des gens que j’admire vraiment, et Charlie était très amusant. C’était vraiment cool de le voir revenir dans un personnage dont je suis vraiment fan et qu’il a un beaucoup d’amour pour, évidemment », a déclaré Holland à propos de l’apparition de Cox dans le Homme araignée suite. « Donc c’était assez génial, et j’espère qu’un jour nous trouverons un moyen pour que Spider-Man et Daredevil fassent à nouveau équipe. »

Casse-cou sera disponible sur Disney+ à partir du 16 mars.





