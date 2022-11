Top Gun: Maverick obtient enfin la date de diffusion fixée à Paramount +

Vous aurez enfin votre chance de regarder Top Gun : Maverick à la maison le mois prochain. Mardi, il a été annoncé que le film n ° 1 de l’année arrivera à Paramount + le 22 décembre 2022. Cela fait suite à la suite qui a déjà frappé les salles en mai avec un succès incroyable, volant haut au box-office pendant plusieurs mois. De nombreuses versions de Paramount avaient été mises à disposition pour le streaming 45 jours après leurs premières en salles, mais ce n’était pas le cas pour Maverick. Heureusement pour les fans qui souhaitent regarder le film à la maison, il arrive juste à temps avant la fin de l’année sur Paramount+.





Selon THR, une déclaration du streamer se lit comme suit : « Paramount + a annoncé aujourd’hui le film n ° 1 de 2022, Top Gun : Maverick, sera disponible en streaming dans le monde entier sur le service à partir du jeudi 22 décembre aux États-Unis, ainsi qu’au Canada, en Australie, en Allemagne, en Suisse, en Autriche, en Italie et sur les marchés précédemment annoncés – le Royaume-Uni et l’Amérique latine. Il sera disponible en Corée du Sud et en France en 2023. »

Réalisé par Joseph Kosinski, Top Gun : Maverick ramène Tom Cruise pour reprendre son rôle du film original, tandis que Val Kilmer revient également pour une scène de retrouvailles spéciale. Le casting comprend également Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman et Ed Harris. Dans le monde, le film a rapporté plus de 1,4 milliard de dollars, ce qui en fait de loin le film le plus rentable de l’année. C’est aussi le film le plus rentable de la carrière de Cruise. De toute évidence, il a été payant de retarder la première en streaming aussi longtemps que le studio l’a fait.





Top Gun : Maverick était censé être vu au cinéma

Top Gun : Maverick a été conçu dès le départ pour être le mieux adapté à l’expérience théâtrale. Même si la pandémie a changé la façon dont la plupart des films sont sortis, avec un grand nombre d’entre eux arrivant en streaming le même jour que leur sortie en salles ou quelques semaines seulement après, il n’a jamais été envisagé de faire de même avec Top Gun 2. Tom Cruise avait précédemment indiqué clairement que la sortie du film aurait été repoussée aussi longtemps qu’il aurait fallu à l’industrie du cinéma pour se rétablir plutôt que de jamais sortir le film tôt en streaming.

« Ils n’oseraient pas », a déclaré Cruise à propos d’une sortie en streaming à Cannes, via IGN. « Cela n’arrivera jamais. Cela n’arriverait jamais. Jamais. Ça n’arrivera pas. »

À propos de la façon dont les grands films rassemblent les gens pour une expérience partagée au théâtre, Cruise a ajouté : « J’ai toujours aimé le public. Je fais mes films pour le public, parce que je suis avant tout un public. Il existe une façon très spécifique de fais un film pour le cinéma et je fais des films pour le grand écran »,

Top Gun : Maverick atteindra Paramount + le 22 décembre 2022.