Pas seulement Stranger Things : les prochains projets de Jamie Campbell Bower

célébrités

Jamie Campbell Bower fête son 34e anniversaire et ici, nous lui rendrons hommage avec ses prochaines étapes dans l’industrie.

©GettyPas seulement Stranger Things : les prochains projets de Jamie Campbell Bower.

Jamie Campbell Bower Il est dans une journée spéciale, puisque ce mardi 22 novembre, il fête ses 34 ans. Né à Londres, il a une longue histoire dans le milieu artistique, à la fois en tant qu’acteur et en tant que musicien, mais la réalité est que cette année, il a fait un bond vers la renommée mondiale grâce à son rôle d’Henry Creel dans la saison 4 de choses étranges. Pour fêter cette date avec lui, nous vous dirons quels sont ses prochains projets.

La série de services de streaming Netflix est revenue après trois ans et l’a fait avec l’introduction d’une nouvelle menace surnaturelle appelée Vecna. Après quelques épisodes, l’intrigue a révélé que derrière ce méchant se cache Henry Creel, la première expérience du laboratoire Hawkins et responsable, avec Onze, d’avoir ouvert le portail vers l’Upside Down. Au cours des derniers mois, il a gagné l’amour des fans et a assisté à différents événements, comme il le fera bientôt au Argentina Comic-Con 2022.

+Quels sont les prochains projets de Jamie Campbell Bower

En premier lieu, et important pour sa dernière grande partie de followers, c’est la cinquième et dernière saison de choses étranges. L’acteur reviendra dans les derniers épisodes pour poursuivre le plan de Vecna ​​visant à amener l’Upside Down dans la ville de Hawkins. La production, dirigée par les frères Matt et Ross Duffer, a commencé le processus de scénarisation début septembre et en est actuellement à ce stade. Le tournage commencerait début 2023, pour une sortie en 2024.

En février de cette année, il a été confirmé que Jamie jouera dans le film Vraie chasse avec Erin Moriarty. Il s’agit d’un film d’horreur basé sur le livre du même nom d’Edwin F. Becker qui sera réalisé par Gary Fleder. La prémisse suit Ed et Marsha Becker, qui ont acheté leur première maison et découvrent que la maison est hantée par des fantômes. Une famille a vécu et est morte là-bas, alors ils vont à un exorcisme, le premier télévisé qui a conduit des millions à se connecter en direct. L’émission a été un succès, mais l’exorcisme n’a pas été, et la situation s’aggrave. Il est prévu pour 2023.

Déjà dans la scène après la fureur de choses étranges, Campbell Bower a été annoncé au casting de Horizon, le prochain film de Kevin Costner. Il y sera avec Sienna Miller et Sam Worthington. L’intrigue raconte une période multiforme de 15 ans d’expansion et de colonisation de l’Ouest américain avant et après la guerre civile. Expérimenté à travers les yeux de beaucoup, le voyage épique est plein de dangers et d’intrigues, des assauts constants des éléments naturels aux interactions avec les peuples autochtones qui vivaient sur la terre et la détermination et, dans de nombreux cas, la cruauté de ceux qui ont tenté de s’installer. ce.

