Signification de la veste marron et orange de Rick Grimes dans le final de « The Walking Dead »

Le grand fin de « The Walking Dead » laissé plusieurs moments mémorables. Parmi ceux-ci, les attendus retour de Rick Grimes et Michonne, qui faisaient partie d’un épilogue qui nous prépare à la prochaine séparation du couple.

Le personnage interprété par andrew lincoln il est revenu quelques minutes et, grâce à son apparence, il nous a laissé quelques indices sur ce qu’il est advenu de son personnage après sa longue absence.

Voulez-vous en savoir plus? Ensuite, connaissez la signification de la veste marron et orange de Rick Grimes à la fin de AMC série « Les morts qui marchent ».

LA VESTE QUI APPARAISSAIT RICK GRIMES DANS LA FINALE DE « THE WALKING DEAD »

Dans le dernier épilogue de « Les morts qui marchent »on voit un Rick Grimes pieds nus et en jeans. Il est sale, après une tentative d’évasion déjouée par un hélicoptère.

Il met également en évidence le fait qu’il utilise un veste marron et orange, avec le symbole de trois cercles imbriqués. Cela fait partie d’un uniforme que l’on avait déjà vu dans une autre production de la franchise : « The Walking Dead: Monde au-delà. »

La veste avec laquelle Rick Grimes est apparu dans le final de « The Walking Dead » (Photo : AMC)

QUE NOUS RÉVÈLE « THE WALKING DEAD : WORLD BEYOND » ?

dans la serie « The Walking Dead: Monde au-delà » nous avons découvert qu’il existe des centres sacrificiels du République civique militaire (CRM)une civilisation avancée de 200 000 survivants qui vivent protégés derrière des murs fortifiés.

Des abattages massifs de zombies sont exécutés dans ces centres, afin de nettoyer des états entiers de marcheurs. De plus, ses ouvriers portent des vestes comme celles qu’il porte Meule au bout du « TWD » Oui ils utilisent des bâtons meurtriers à trois branches.

Ils sont chargés d’attirer les promeneurs avec de la musique et des lumières. Plus tard, ils font exploser le site avec des explosifs, nettoient l’épave et déplacent les pièces hors de ce site.

Travailleurs de l’abattoir dans la série « The Walking Dead : World Beyond » (Photo : AMC)

QUE SIGNIFIE LA VESTE MARRON ET ORANGE DE RICK GRIMES DANS LA FIN DE « THE WALKING DEAD » ?

avant la fin de « Les morts qui marchent »la dernière fois que nous avons vu Rick Grimes était quand Jadis Stokes l’a trouvé grièvement blessé, après avoir sauvé sa famille. Ainsi, il est secouru dans un hélicoptère avec le symbole de cercles imbriqués et nous n’avons plus entendu parler de lui.

Ainsi, le dernier épisode de la série a révélé que Meule n’est pas mort et a été amené au travail dans un abattoir de la Militaire de la République civiquecar sa veste et son arme sont identiques que ceux utilisés par les travailleurs dans les centres.

Cela explique la raison pour laquelle notre protagoniste n’est pas rentré chez lui : il a été fait prisonnier et vit ainsi depuis quelques années. En ce sens, il a essayé de s’échapper chaque fois que l’occasion se présentait.

Il convient de préciser que le insigne de veste symbolise les trois communautés établies qui ont fondé le GRC et ils sont interconnectés les uns avec les autres.