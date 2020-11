Stacey Abrams qualifie Donald Trump de «  menace orange de putrescence  » alors qu’elle cherche à renverser le Sénat pour les démocrates

Le brandon démocrate Stacey Abrams a célébré la fin de la « menace orange » Donald Trump

La marque de feu démocrate Stacey Abrams a célébré la fin de la «menace orange» Donald Trump alors qu’elle se prépare à diriger les efforts pour renverser le Sénat.

Abrams a gagné des éloges pour son travail de lutte contre la suppression des électeurs en Géorgie, avec elle pour sortir l’effort de vote crédité d’avoir contribué à relancer la fortune du parti dans l’État et à céder une victoire potentielle à Joe Biden le 3 novembre.

Le militant, l’ancien chef démocrate de la Chambre des représentants de Géorgie, s’est présenté comme gouverneur de l’État en 2018, mais a été confronté à une défaite de courte durée que beaucoup ont liée à une purge des listes électorales qui a privé des centaines de milliers de personnes de leurs droits dans l’État.

S’adressant à Stephen Colbert lundi soir (9 novembre), Abrams a plaisanté sur son travail d’organisation de l’inscription des électeurs: «J’avais du temps libre. S’ils m’avaient laissé cet autre emploi, j’aurais probablement été distrait.

Stacey Abrams célèbre la fin de la « menace orange de putrescence »

À propos du résultat des élections, elle a déclaré: «J’ai dit que c’était la première fois que je me réveillais en novembre sans me recroqueviller en position fœtale. Et les chiffres sont devenus de plus en plus grands et nous sommes devenus de plus en plus heureux.

«Il y a une menace orange de putrescence qui ne pourra plus occuper la Maison Blanche. Il y a un nouveau président qui a un leadership et un caractère moral et qui croit en la science et aux faits.

«Nous avons vu le changement du visage du leadership en ajoutant Kamala Harris, une femme de couleur, afin que les femmes en général et de couleur puissent se voir dans les positions les plus élevées du pays.

«Ai-je mentionné que Trump partait? C’est une grande victoire. Nous devons faire le reste. »

Expliquant son organisation dans l’État, Abrams a déclaré: «Lorsque je suis devenu leader démocrate en 2010, j’ai commencé à construire une infrastructure axée sur l’enregistrement, le recrutement et la formation du personnel, pour m’assurer que nous étions dans chaque comté, et j’ai avancé cela grâce à plusieurs cycles.

«J’ai assemblé une présentation de 21 pages et j’ai parcouru le pays pour aller voir des donateurs démocrates avec, et mon argument en était un, nous étions en train de vivre un changement démocratique que nous devions exploiter, deux, nous avions un message incohérent pour le 20e. c démocrates qui ont dû être raffinés et, troisièmement, nous avons dû construire une infrastructure qui cherchait à gagner, peu importe qui était sur le billet.

Elle a ajouté: «La grande différence était notre capacité à vraiment maintenir un effort constant. Tant de groupes faisaient ce travail depuis longtemps mais c’est une fête ou une famine.

«Nous avons pu créer la durabilité dans l’infrastructure, ce qui nous a permis de gagner encore et encore et de nous préparer à la grande victoire de novembre.»

La Géorgie sera au centre de la bataille pour le Sénat

L’étoile montante démocrate, qui aurait été considérée comme le candidat à la vice-présidence de Joe Biden avant la sélection de Kamala Harris, doit faire face à un autre gros travail alors que la bataille pour le contrôle du Sénat américain s’articule autour de deux élections au second tour qui doivent se tenir en Géorgie. le 5 janvier.

Elle a plaisanté: «J’ai eu environ 17 minutes [of rest] samedi après-midi, je vais bien. Maintenant [we have to] retourne travailler. Nous devons gagner deux courses au Sénat, je ne peux pas traîner trop longtemps.

Les batailles du Sénat en Géorgie pourraient soit cimenter, soit faire dérailler entièrement le programme politique du président élu Joe Biden lorsque le chef prendra ses fonctions.

Des lois cruciales sur les droits des LGBT + ne pourront peut-être pas être adoptées si les républicains s’accrochent au contrôle de la chambre, à moins qu’Abrams ne puisse aider les candidats au Sénat démocrate Jon Ossoff et Raphael Warnock à la victoire.

Abrams a déclaré que sa stratégie pour la course était de «lever tout l’argent que nous pouvons, aussi vite que possible, de partout où nous le pouvons».

Les militants LGBT + ont juré de faire leur part dans les batailles. Le président de la Campagne des droits de l’homme, Alphonso David, a déclaré: «Nous avons besoin de champions en faveur de l’égalité comme Jon Ossoff et le révérend Raphael Warnock pour aider à instaurer une majorité en faveur de l’égalité au Sénat américain.

«Ossoff et Warnock donneront la priorité à l’adoption de la loi sur l’égalité s’ils sont élus, et leurs courses historiques seront notre priorité absolue dans les semaines et les mois à venir.

«David Perdue et Kelly Loeffler sont des extrémistes anti-LGBTQ qui porteront atteinte aux droits et au bien-être de toutes les personnes LGBTQ.

«Nous continuerons à mobiliser les électeurs pour aider Jon Ossoff et le révérend Raphael Warnock à franchir la ligne d’arrivée afin de garantir un congrès pro-égalité qui se battra pour faire adopter la loi sur l’égalité et consacrer des protections contre la discrimination pour toutes les personnes LGBTQ.