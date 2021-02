« Destiny: The Winx Saga »: pourquoi Tecna n’est pas apparu dans la série Netflix

La distinguée Alfea Academy est le lieu central de la nouvelle série de Netflix, « Destination: La saga Winx», Une émission de télévision originale sur le réseau de streaming qui a été créée le 22 janvier. En live-action, il s’agit d’une adaptation pas si fidèle au programme d’animation original »Winx Club».

Ceci est bien connu des fans de Winx, car depuis longtemps ils ne sont pas d’accord avec sa production lorsqu’ils ont vu que des visages familiers manquaient dans l’adaptation. Parmi eux se trouve Tecna, Quoi n’apparaît dans aucun épisode de la première saison de la série et il n’est pas mentionné non plus.

« Winx Club»A couru pendant quatre ans au début des années 90. 2000 avant d’être pris en charge par Nickelodeon, où il a eu environ huit saisons. Cela signifie que de nombreux fans étaient déjà très familiers avec l’intrigue et les personnages lorsqu’ils ont commencé à regarder la nouvelle émission. Netflix.

Cependant, ce à quoi ils ne s’attendaient pas, ce sont les principaux changements créatifs qui se sont produits avec le comptage des Winx. La version 2021 Non seulement il est beaucoup plus sombre que l’original, mais il manque également certains caractères clés comme Flore et le déjà mentionné Tecna. Qu’est-il arrivé? C’est ce que l’on sait d’après Screenrant.

POURQUOI TECNA N’A PAS PARU DANS «DESTINO: LA SAGA WINX»?

Les fées de « Destiny: The Winx Saga » sont presque terminées, mais des doutes subsistent quant à l’inclusion de Tecna (Photo: Netflix)

Comme beaucoup le savent, dans le dessin animé Tecna provient de Zénith, le royaume du La technologie, et exerce la magie sur toutes sortes de les choses technologiques. Pour des raisons évidentes, cet ensemble de pouvoirs ne rentre pas tout à fait dans le monde fantastique plus réaliste de « Destination: La saga Winx« Ou leur adhésion à un système magique à six éléments.

Présenter à Tecna tel qu’il est apparu dans « Winx ClubCela ne cadrerait pas avec le nouveau ton sombre et réaliste de la série, mais cela signifie-t-il qu’il ne pourrait pas apparaître dans une saison suivante? La réponse courte est oui bien sûr Tecna pourrait apparaître d’une manière ou d’une autre que les créateurs n’ont pas encore révélé.

J’aurais juste besoin de le changer un peu pour l’adapter au nouveau monde de Winx. La meilleure option pourrait être de le faire une fée de l’air, puisqu’il a été démontré que les fées de l’air peuvent exercer un pouvoir sur l’électricité. Cela pourrait devenir une sorte de magie technologique avec l’explication correcte, et donnerait le Winx central une fée du seul élément actuellement manquant.

Tecna n’a pas été montré dans la première saison de « Destiny: The Winx Saga » (Photo: Nickelodeon)

Alors que de nombreux téléspectateurs ont répondu positivement à « Destination: La saga Winx», Certains fans de dessin animé original ils ont été frustrés par les changements de personnage. L’absence de Flore a également provoqué la colère, d’autant plus qu’elle était perçue comme un personnage latino dans «Winx Club», Mais a été remplacé par un caractère blanc avec Terra.

D’un autre côté, cependant Muse était basé sur l’actrice asiatique-américaine Lucy Liu dans le spectacle original, elle est jouée par une actrice britannique apparemment blanc dans la série Netflix. Ces critiques de dissimulation de Winx Ils ont commencé avant la diffusion de la première saison et se sont poursuivis après le lancement.

Espérons que les critiques entourant Muse Oui Flore peut être abordé au moins partiellement dans le saison 2 en ramenant ce dernier comme un personnage à part entière et en introduisant plus de diversité dans l’ensemble du casting. Tecnacependant, il pourrait être plus compliqué à inclure.

Tecna pourrait être une fée qui contrôle l’air dans la série Netflix (Photo: Nickelodeon)

Comme lui fée de la technologie dans « Winx Club « , les capacités magiques de Tecna n’ont pas d’équivalent clair entre six types d’éléments de fée de eau, feu, terre, air, lumière et esprit, bien que très probablement les écrivains la présentent, comme déjà mentionné, comme une fée de l’air.

Maintenant que Alféa tombe entre les mains de Andreas, Rosalind Oui Lune de Wueen à la fin de saison 1 de « Destination: La saga Winx», Les fées auront besoin de toute l’aide possible pour combattre les ennemis, à l’intérieur comme à l’extérieur des murs de l’école.

Les apparitions de Flore Oui Tecna Ils pourraient certainement les aider à cet égard, tout en offrant également des opportunités de diversifier le casting de manière à représenter tous les fans. Néanmoins, certains arrangements narratifs seront nécessaires pour traduire en Tecna au nouveau monde de action en direct de Netflix.