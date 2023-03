Tom Holland sera-t-il dans Spider-Man Across the Spider Verse ?

images sony

Une société de production de Sony Pictures s’est exprimée sur l’avenir du film d’animation tant attendu. Il ouvre en juin.

© IMDbSpider-Man à travers le Spider-Verse.

Il reste environ trois mois avant un nouveau film de homme araignée. A partir de juin, nous pourrons voir Spider-Man à travers le Spider-Versela suite du succès Spider-Man dans le Spider-Verse qui a pris l’Oscar du meilleur film d’animation en 2019. Cette semaine, la possibilité de voir Tom Holland en elle.

Dans une interview avec le producteur de images sony, Amy Pascalils ont parlé de l’avenir de ce film d’animation et du rôle qu’il pourrait avoir Tom Holland. Dans une interview avec Empirel’ancien président de l’étude a noté: « Je ne vais pas répondre à ça. Mais je peux vous dire que Tom Holland adore ces films Vers d’araignée…”.

La première chose à noter est que l’évasion allume la flamme de l’illusion. Mais il y a aussi d’autres détails qui pourraient donner le modèle qui Tom Holland je serais dans Spider-Man à travers le Spider-Verse. Te souviens-tu de la fin de « Spider-Man : Pas de retour à la maison »? Dans la dernière production de la trilogie de Univers cinématographique Marvel (MCU) il y a une mention

Une fois que nous voyons Tom Holland Vivant à New York et séparé de ses amis, on le voit se balancer à travers les immeubles jusqu’à ce qu’il tombe devant la caméra. Peu de gens ont remarqué que l’un des derniers cadres vus semble être « animé » dans le même style que celui utilisé dans Spider-Man dans le Spider-Verse. Entre cette peinture et la conception des multivers, on pouvait la voir en action.

+Quand est sorti Spider-Man Across the Spider Verse ?

Spider-Man à travers le Spider-Verse Il viendra près de cinq ans après le film qui a changé à jamais l’industrie de l’animation. Dirigée par Joaquim Dos Santos et Kemp Powers auront pour protagonistes Miles Morales et Gwen Stacy, et comme promis combinera six styles d’animation différents. On ne pourra le voir que le 2 juin aux États-Unis (probablement le 1er juin en Amérique latine).

